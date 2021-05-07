柯P悲痛嘆：曾有酒駕撞死我學生　黃暐瀚46字回應超心酸

▲柯文哲在臉書透露，自己曾有學生被酒駕撞死。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，消息引發社會各界震驚，台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，對於黃暐瀚母親不幸的消息感到難過，也談及自己曾有學生一樣被酒駕撞死，強調市府防治酒駕的決心。對此，黃暐瀚在下方留言，感謝柯市長的關心，「願不再有人，因酒駕而傷亡」。

▲黃暐瀚母親被酒駕撞死，柯文哲表示「酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」。（圖／翻攝自臉書）

柯文哲6日晚間表示，黃暐瀚是他的朋友，當他聽到黃暐瀚的母親因為酒駕事故不幸亡故，「暐瀚聽聞噩耗後，仍強忍悲痛把節目主持結束，讓我更是悲痛」、「我認為，酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」。

他也透露，「八年前，一樣在五月，我的學生曾御慈被酒駕者撞上，身受重傷」、「我是外科急重症專家，也是束手無策、無力回天」。

他自從擔任台北市長後，針對酒駕問題做了很多努力，包含加強取締、積極治療酒癮累犯，「雖然肇事數據有下降，但還不夠，我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦，讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺，開車不喝酒」。

▲黃暐瀚現身留言。（圖／翻攝自臉書）

文章分享後，除了引發網友熱烈討論外，黃暐瀚本人也在下方留言。黃暐瀚說，「謝謝市長，謝謝我的朋友，阿北」、「願台灣不再有酒駕，願不再有人，因酒駕而傷亡，真的真的不希望再看到了，暐瀚敬上」。

黃暐瀚是知名媒體人，也是我的朋友，昨天當我聽到暐瀚的母親因為酒駕事故不幸離開，他在聽聞噩耗後，還強忍悲痛把節目主持完，讓我更難過。 我認為，酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言。 八年前，一樣在五月，我的學生曾御慈被酒駕者撞上、身受重... 由柯文哲發佈於 2021年5月6日 星期四

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。