　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P悲痛嘆：曾有酒駕撞死我學生　黃暐瀚46字回應超心酸

▲▼柯文哲談酒駕，黃暐瀚超心酸／心痛回應。（圖／翻攝自臉書）

▲柯文哲在臉書透露，自己曾有學生被酒駕撞死。（圖／翻攝自臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞死，消息引發社會各界震驚，台北市長柯文哲6日晚間在臉書表示，對於黃暐瀚母親不幸的消息感到難過，也談及自己曾有學生一樣被酒駕撞死，強調市府防治酒駕的決心。對此，黃暐瀚在下方留言，感謝柯市長的關心，「願不再有人，因酒駕而傷亡」。

▲▼柯文哲談酒駕，黃暐瀚超心酸／心痛回應。（圖／翻攝自臉書）

▲黃暐瀚母親被酒駕撞死，柯文哲表示「酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」。（圖／翻攝自臉書）

柯文哲6日晚間表示，黃暐瀚是他的朋友，當他聽到黃暐瀚的母親因為酒駕事故不幸亡故，「暐瀚聽聞噩耗後，仍強忍悲痛把節目主持結束，讓我更是悲痛」、「我認為，酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言」。

他也透露，「八年前，一樣在五月，我的學生曾御慈被酒駕者撞上，身受重傷」、「我是外科急重症專家，也是束手無策、無力回天」。

他自從擔任台北市長後，針對酒駕問題做了很多努力，包含加強取締、積極治療酒癮累犯，「雖然肇事數據有下降，但還不夠，我們不想再看見，有人需要承擔酒駕奪走親人的痛苦，讓我們一起繼續努力，拒絕酒杯裡的謀殺，開車不喝酒」。

▲▼柯文哲談酒駕，黃暐瀚超心酸／心痛回應。（圖／翻攝自臉書）

▲黃暐瀚現身留言。（圖／翻攝自臉書）

文章分享後，除了引發網友熱烈討論外，黃暐瀚本人也在下方留言。黃暐瀚說，「謝謝市長，謝謝我的朋友，阿北」、「願台灣不再有酒駕，願不再有人，因酒駕而傷亡，真的真的不希望再看到了，暐瀚敬上」。

黃暐瀚是知名媒體人，也是我的朋友，昨天當我聽到暐瀚的母親因為酒駕事故不幸離開，他在聽聞噩耗後，還強忍悲痛把節目主持完，讓我更難過。 我認為，酒駕是對生命的蹂躪與藐視，毫無道德可言。 八年前，一樣在五月，我的學生曾御慈被酒駕者撞上、身受重...

柯文哲發佈於 2021年5月6日 星期四

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
鳳梨口腔檢查驚見「癌前病變」　曝就醫過程：拎北很怕

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

圖／送利多催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

柯P悲痛嘆：曾有酒駕撞死我學生　黃暐瀚46字回應超心酸

吳釗燮接受澳媒專訪　曝將在適當時機申請加入CPTPP

機師第一優先接種「被國際笑」？柯文哲：再問李秉穎　一定不會這樣講

防諾富特漏洞！北市6防疫旅館分層混宿　柯文哲拍板「不准接一般客」

境外確診機率高+檢疫期縮短　陳佩琪：機師第一順位打疫苗很合理

憶起8年前學生遭酒駕撞死　柯文哲嘆自己也無力回天

經濟部提三接外推　朱立倫稱較好方案：但拖時間又多花150億

管碧玲：駐印度外交官幫台僑找班機回台　工作到自己倒下去

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

狹路移車「誤壓警腳」駕駛頻致歉　員警怒：不是故意也要告你過失！

汐止男「無痕跡虐狗」牽繩狂抽打　動保處難處罰...愛媽嘆：收屍處？

小虎斑選鏟屎官怕跟丟緊追娃車　她霸氣撈回：萌貓怎能不收編！

台留學生紐約街頭遭人鐵槌砸頭 縫7針...施暴女狂吼：脫掉口罩

動力火車脫口秀！顏志琳從小愛「抓鳥」　尤秋興難忘「鳥很好吃」...記者：你不是吃素嗎？

圖／送利多催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

柯P悲痛嘆：曾有酒駕撞死我學生　黃暐瀚46字回應超心酸

吳釗燮接受澳媒專訪　曝將在適當時機申請加入CPTPP

機師第一優先接種「被國際笑」？柯文哲：再問李秉穎　一定不會這樣講

防諾富特漏洞！北市6防疫旅館分層混宿　柯文哲拍板「不准接一般客」

境外確診機率高+檢疫期縮短　陳佩琪：機師第一順位打疫苗很合理

憶起8年前學生遭酒駕撞死　柯文哲嘆自己也無力回天

經濟部提三接外推　朱立倫稱較好方案：但拖時間又多花150億

管碧玲：駐印度外交官幫台僑找班機回台　工作到自己倒下去

UFC女將下海「賣裸照」一張20萬！　反嗆酸民：想看就拿錢來

俄羅斯辣妹泳將收到「詭異留言」　拒絕當模夢想游進奧運

5月限定美妝太燒！雅詩蘭黛「氣球禮盒」只送不賣　內藏小棕精萃、無敵霜

羽球方振宇備戰東京帕運　「平常心」出征西班牙盼一舉奪冠

韓AZ疫苗數據：60歲↑打1劑保護力達86%　陳時中笑：我和張上淳都有

《青春有你3》宣布停播「決賽無限期延後」！　惹怒官方…愛奇藝發聲道歉

兄弟選秀大物余謙生涯初先發　強碰富邦傑斯

味全龍回天母主場抗獅　王維中強碰猛威爾

20歲女偶像直播「突吐出鮮血」秒斷線！　千名粉絲目擊嚇傻

情侶沙灘浪漫擁吻到忘我　保安一看急喊：要漲潮啦！

天生憂鬱臉！大叔貓「苦情癱坐」　思考喵生：我有故事，你有罐罐嗎

政治熱門新聞

柯P談酒駕　黃暐瀚回應超心酸

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

鄭文燦稱「諾富特一直都是中央管」　她揭民進黨互打戲碼

政府催生！育嬰津貼加碼到8成7月上路、父母可同時請育嬰假

連長找男女士官狂歡　嗨玩脫衣脫到「剩內褲」

中一中學生私訊致歉　顏寬恒「高EQ回應」

一圓媽媽夢！政院拍板　「未滿45歲不孕夫妻」擴大試管嬰兒補助

機師第一優先接種疫苗被笑？柯這樣說

柯文哲學生也遭酒駕撞死

行政院再投100億救生育率　7／1實施免費產檢14次、產檢假增為7天

民進黨用「AI排黑」　高虹安這樣說

政院修法　育嬰留停可領8成薪、父母可同時申請

愛犬遭P字鏈活活勒死　連殺2犬寵物保姆辯：狗行為不良

陸軍586旅又爆男少校偷拍官兵如廁　十軍團：重懲汰除

更多熱門

相關新聞

十大NG勸酒行為

十大NG勸酒行為

近日名嘴母親被酒駕撞死，引起各界議論。在職場中，我們不可避免地會遇到一些需要喝酒的場合，如果自己不喝，也會遇到各種「勸酒行為」。黃湯下肚，又剛好自行開車、騎車，那酒駕事故就很有可能會發生...

剛無保請回就酒駕　中檢：沒料到會再犯

剛無保請回就酒駕　中檢：沒料到會再犯

理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

理髮師連2天酒駕！黃暐瀚潰堤痛哭

機師第一優先接種疫苗被笑？柯這樣說

機師第一優先接種疫苗被笑？柯這樣說

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

6防疫旅館分層混宿　柯拍板不准接一般客

關鍵字：

柯文哲酒駕黃暐瀚

讀者迴響

熱門新聞

獨／最正啦啦隊女神Yuri影片外流

1天狂喝4杯飲料！23歲男「下面裂開吐白醬」看傻了

F級「Swag女神」節目疑走光　吳姍儒目睹驚呆

14歲少年把小龍蝦塞肛門　遭逆襲7小時崩潰

全台大水蟻爆發　網：拜託快下雨

首見空服員染疫　一圖看懂「28人確診關係」

鼓鼓沒罵髒話！《全明星》工作人員幫喊冤：他被誤解

利路修不練成團舞「因節目組1句警告」　網笑瘋：又被騙

失蹤14年女大生父：堅信女兒還活著

台灣「1飲料」韓國爆紅　跑5間都買嘸

吃到飽30種飲料任你喝！內行驚：是陷阱

嬰爆哭2天吃不下…醫拉出「超長一根」傻眼！

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

剛無保請回就酒駕　中檢：沒料到會再犯

鳳梨燒聲一個月以為感冒　曝檢查過程：拎北很怕

更多

最夯影音

更多
三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！

三重驚傳「外送員暴動」包圍雞排店　店員亮槍網看呆...警曝真相！
野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

野蠻女友叫男友花兩萬買化妝品　他喊沒錢！下秒衣服被撕成袈裟

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

男買綠茶控店員態度差、丟發票　嗆：我中央畢業的！雙方爆口角

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

怕爆！女孩們見蟑螂在地上亂竄 躲電梯門關好慢...崩潰魔性慘叫

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

女兒哭不停！暖爸塞嬰兒床安撫 陪睡覺被抱緊緊...無奈慘困6小時

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面