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回到疫情開始那一刻你想做什麼？梭哈台積電、買樂透還是謝謝身邊人互相陪伴　街訪答案超驚人

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

▲回到疫情開始那一刻，你想對自己說什麼？（圖／翻攝自影片，下皆同）

生活中心／綜合報導

回首2020年，一場突如其來的疫情打亂所有人平穩的生活節奏，恐懼、不安感在大家心底蔓延，不管是得知無法出國放鬆、家人朋友失去工作，甚至是不小心染疫，都讓大家人心惶惶。所幸在全民防疫的努力下，台灣疫情受到控制，相較於其他國家來說顯得格外幸福，見證如此努力的自己，這次《ETtoday新聞雲》以「回到疫情開始那一刻，我想對自己說」為主題，帶大家穿梭時空檢視這一年的種種回憶，對著當時混亂的自己、身旁所愛之人喊話，不管是想告訴自己「快買台積電」、跟爸媽說「我愛你」，這次，你想說什麼？

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▼許多人都會開玩笑說要對當時的自己說，「快買台積電！」

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

民眾對於去年的印象好壞，除了普遍因為疫情而打亂生活節奏而感到困擾以外，許多民眾仍能保有樂觀正向的態度看待疫情下的生活變化。訪問到的一組年輕人中，被問起「去年是否滿糟糕的？」，白衣男立刻跳出來大喊，「對！我上個月分手」，而在一旁的女生則說，因為疫情關係不能出國，反而多出時間陪家人， 這樣也很不錯。她繼續說，自己一直保持「隨遇而安」的態度，可以幹嘛就幹嘛，現在情況已經很糟，如果再保持負面情緒事情只會變壞，即使因為疫情影響了原本的計畫，卻多了像是現在可以一起出來的機會，一旁的閨蜜也緊緊擁抱著她。

接著是一對「超反差」朋友檔，做展演工作的悲觀男就說，2020年自己因為疫情關係過得不好，再加上很多展覽都取消、工作非常艱辛，認為2021年也更不好。隨著他的語氣越來越悲傷，小編忍不住問起，「那有沒有遇到不錯的事情？」這時一旁的好友樂觀男馬上大喊「認識我！」， 果然就像他形容自己「我太正向，難過的人在旁邊都會開心起來。」現場的氣氛又輕鬆了起來。

▼雖然少了出國的機會，但多了更多與身邊人相處的時間。

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

▼有人悲觀，也有人正向面對，但無論如何都有彼此在身旁。

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

面對許多改變，有位超斜槓的女生也說，「那就見招拆招吧！」表示自己在疫情下毅然決然辭去原本的工作，展開了自由接案的生活，多了許多時間陪伴家人孩子。回想起2020，記得的不是生活的不便，而是許多與孩子相處的親密記憶。她也感性的說，疫情就好像讓世界生了一場大病，卻讓人與人的距離更親密了一點。

但仍有生活受到較大衝擊的民眾，憶起去年則是淚中帶笑。一對分別從事旅遊、教育的夫婦，一開始就直說這一年對他們是「非常有挑戰」的一年，雖然大家都說台灣疫情控制得當，生活好像影響不大，但對他們兩個來說卻是大大改變，再加上家人剛好罹患重病，工作、家庭及健康三方相互拉扯，讓他們內心有著很大衝擊。老婆回憶，如果是自己一個人面對如此巨變可能會撐不住，但還好老公都一直陪伴在身邊，一起辱罵發洩情緒、一起對疲憊無力的事哭泣，但一起扶持又會互相看到很光明的一面，最後兩人互道「我愛你」，如果有機會回到2020年，她會想要告訴自己「把握當下、珍惜身邊的人」，因為我們永遠不知道下一刻會發生什麼事情。

在困難的日子裡，美好的記憶最有力量。因為這次疫情的影響，世界開始有了一些改變，生活的步調突然慢了下來、人們的距離卻更近了一些。飛快的生活與許多人生規劃像是突然被強制中斷，原本應該生氣、應該嘶吼，卻因為有機會可以暫停，反倒靜下來看到身旁美好的事物、記住每個珍貴的時光。即便在2020年過得並不順心，但還好大家都還在一起、都還牽著彼此的手，能夠一起陪伴著彼此往前進，現在就一起回到疫情開始那一刻，大聲說出想要說出口的話吧！

▼有人趁著疫情轉換跑道，活出屬於自己的人生。

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

▼雖然去年可能很艱辛，但把握當下、珍惜身邊的人是非常重要的事。

▲▼ 回到疫情那一刻你想說什麼（圖／翻攝自影片）

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