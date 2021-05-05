玉里警啟動護瓜專案！160甲西瓜豐收防竊　台9等3要道重點守望

▲▼玉里警方啓動「護瓜專案」勤務，不分白天深夜，保護瓜農血汗換來的成果。（圖／玉里警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮玉里鎮秀姑巒溪沿岸栽種的西瓜碩大甜美名聞全台，價格也相當不錯，尤其今年未受風雨之災，一片豐收景象，玉里分局已啟動「護瓜專案」，針對易遭竊的時段執行巡守勤務，廣獲瓜農好評與感謝。

玉里鎮西瓜質優甜美、遠近馳名，第一期栽種地區以秀姑巒溪沿岸為主，瓜農多為年長者，每顆甜美之西瓜，多是瓜農們辛苦栽種，可說得來不易，第一期因氣候適宜，未受風雨災害之影響，秀姑巒沿岸種植面積約160甲，瓜實纍纍，一片豐收景象。

玉里分局為保護農民血汗財產，5月份起執行「護瓜專案」，陸續採取各項護瓜作為。分局長陳蔚文表示，往年只要到採收期，農民為了保護西瓜，常常徹夜在瓜田內搭帳篷或在車上睡覺守護，令人十分不捨。有鑑於此，玉里分局於5月份起，針對西瓜易遭竊之時段，統合分局各項警力，以「小區域聯巡」、「大區域跨巡」、「深夜聯合巡邏」等方式綿密投入各項警力，針對秀姑巒溪畔瓜田區加強巡守，於聯外道路及花193縣道、台9及30線主要幹線採重點守望，機動盤檢過往載運西瓜大貨車及可疑人、車，以遏制不法及打擊宵小，維護南區寶貴農業資產。

分局長陳蔚文表示，目前為玉里地區為西瓜盛產時節，由於種瓜面積廣大，天氣炎熱市場需求高，且玉里地區西瓜品質一向聞名遐邇，市場價格居高不下。玉里分局為保障瓜農辛苦的結晶，嚴密執行護瓜專案；在此也呼籲民眾，如有發現可疑人、車進入瓜園或者佯稱受僱工人，請儘速通知當地派出所或撥打110報案，警民合作聯手護瓜。