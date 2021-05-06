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商業法院首屆法官名單出爐！　40人搶7名額「男性只有1人」

司法院設立商業法院，預計7月1日上路，首屆7位法官名單出爐。

圖文／鏡週刊

為落實司改國是會議決議中的「打造專業與中立的司法體系」，司法院設立商業法院，將與目前已設立的智慧財產法院共同適用《智慧財產及商業法院組織法》，同屬二審，首屆法官共7人，名單今（6日）出爐，庭長林欣蓉、法陳蒨儀、法官林佑珊、法官林玉蕙、法官湯千慧、法官林昌義、法官吳靜怡，預計7月1日正式上路，目前的智慧財產法院也將改名為「智慧財產及商業法院」。

商業法院與智慧財產法院7月合併將由同一位院長出任，現任智慧財產法院院長陳駿璧將成為首任「智慧財產及商業法院」院長，司法院長許宗力上任後，重用女性出任首長，陳駿璧歷任最高法院民事法官、司法院民事廳廳長，她在《破產法》、《債清條例》、《消費者債務清理條例》的修訂及商業法院設立評估等重大司法決策中都曾參與過，行政能力與審判專業都相當獲得肯定，因此直升院長。

此次商業法院法官共有40位法官報名受訓搶7個名額，由陳駿璧親自挑選，7位獲選的法官均是一時之選，審判經驗與品質都很出色，其中有6位是女性，商業法院為高等法院層級，並採二級二審制，遴選受專業訓練的法官擔任，以迅速、妥適、專業處理重大民事商業事件。

司法院原本規劃9名商業法院的法官，但因為近來法官缺額多，加上司法院又將調用法官擔任大法官助理，法官人力嚴重不足，司法院因此暫將商業法院法官減為7名，其中1名為庭長；7名共分為2個庭，一庭由庭長帶領共4名，另一庭由資深法官帶領共3名；預計於5月11日司法院人審會通過；另司法院發言人張永宏申請回任法官案，也將在同日人審會審議通過。


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