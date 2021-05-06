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《食農教育法》草案通過　陳吉仲：明年編10億元推動

▲▼ 陳吉仲 。（圖／記者崔至雲攝）

▲農委會主委陳吉仲。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

行政院於今（6日）通過《食農教育法》草案，賦予推動食農教育之經費及法源依據，有助於公私部門共同推動。農委會主委陳吉仲表示，最快6月召開食農教育推動會，將編列10億元預算推動。

陳吉仲提到，之前討論在食農教育法時，他聽到有立委提到，有個小孩發現媽媽每次都買6隻雞腿回去，有天問媽媽「所以雞有6隻腿？」因此希望讓小孩子知道，每個吃進去的食物到底怎麼來的，食農教育法的精神就要把這些落實。而待法案通過後，教育部長潘文忠也表示，預計6月起會讓全國3千多所學校可到農業生產地實際參觀，每所學校預計補助10萬元。

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陳吉仲提到，農業永續、糧食安全、農產品價格平穩和全民生活及飲食息息相關，農業則擔負提供穩定安全農產品的責任，該法草案內容中的重點如將設立食農藥具推動會，將由農委會擔任行政幕僚，整合各部會、學者專家與民間團體，每年將舉行最少2次會議來共同推動食農教育。

農委會強調，草案內容規範未來設立「食農教育推動會」，由農委會做為行政幕僚，整合各部會、學者專家及民間團體，共同推動食農教育，每年至少召開二次會議，最快6月召開第一次會議；主管機關農委會及目的事業主管機關（教育部、衛福部、原民會及文化部）應寬列預算推動，農委會預計明年編列10億元執行。


 

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