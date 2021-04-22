認同「三接是政治決定」？　陳吉仲：沒合適方案溫減法絕對破功

▲陳吉仲認為，若沒有合適方案，連溫室氣體要減少絕對會破功。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

各環保團體代表選在今（22日）世界地球日，到總統府和總統蔡英文見面，遞交建言書，其中，外界關注會出席的藻礁公投領銜人潘忠政昨晚提到三接案，「接觸過的幾位政府要員都承認這是政治決定，不是專業考量，因此我們不願也不可能放棄。」，農委會主委陳吉仲被問是否認同「政治決定」說法，也做出回應。

農委會今下午開「山坡地及國有林地水源涵養策略」記者會，會後有人問潘忠政說的三接案是政治決定認同？陳吉仲先說，所有三接的過程自己非常清楚，因為所有的保育移交到海委會前，是農委會在處理，三接要做天然氣接受站，要回到更上位，也就是最近各地方政府都在喊的「2050年要碳中和」。

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陳吉仲接著問所有碳中和是要用宣示的？所有120個國家都宣示要碳中和，實際上只有6、7個國家自訂法規，把碳中和途徑畫出來才能做到。陳吉仲說，蔡英文能源轉型中的政策「532」，就是把原來煤比例降至3成，用天然氣供電到5成，2成再生能源，如此一來才具體，不只減碳，也才能往碳中和去發展。他強調，能源轉型下，要有天然氣，就是減煤、降空汙，這是最好方式，所以才會在三接旁的大潭電廠8、9號機組裡有這樣的能源需求。

▲潘忠政說，接觸過的幾位政府要員都承認三接案是政治決定。（圖／記者許展溢攝）



陳吉仲認為，重點在於天然氣接受站若影響藻礁，當然會變成環境對環境互相衝突，但他又提到，原本國民黨要開發的是232公頃，現在縮小到23公頃，其中有18公頃是原來已開發，剩下一個影響是「碼頭部分」，外移案已大幅度減少對藻礁生態影響。他還說，自己在2013年做藻礁生態價值估計，一年高達5、60億，但這時面對能源轉型，絕對要同樣保護藻礁，跟確保天然氣能接收。

陳吉仲最後說，所以此外移案，最後學術界、環團認為是否還有機會再找到更好方式，依照大家建議，跟中油、環保署和經濟部再找到一個最合適方案，「這時候，大家應該要更心平氣和檢視，若未來更好方案底下，會不會影響藻礁，如果不會，天然氣可以上來、煤可減，空汙可降，溫室氣體可大幅度排放，這些都做不到，不要講碳中和，連2030年承諾的溫室氣體要減回2015年的一半，也絕對會破功。」