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農委會砸3.4億！5月1日起豬隻死亡保險全面納保：500頭以下全額補助

▲▼豬。（圖／資料照）

▲陳吉仲說，500頭以下養豬戶政府全額補助豬隻保險。（圖／資料照）

記者許展溢／台北報導

農委會今（27日）特別開記者會宣布，5月1日起推動豬隻死亡保險全面納保，並提高保費補助與理賠額度，500頭以下政府全額補助，501頭以上依規模級距補助5至8成，透過投保，保障食安和農民收益，預計一年要花3.4億。

農委會說明，豬隻死亡理賠金額分別由50公斤以上每頭理賠1200元及40-50公斤每頭理賠600元，提高到每頭理賠1800元及750元，為提高豬農投保便利，也開放投保處所為畜牧場或飼養場（戶）所在縣市的鄰近各農會，如豬農為農會會員者，也可向其所屬農會投保。

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農委會主委陳吉仲說，豬隻死亡保險採取全面性政策，所有養豬戶都要全面納保，主要要達到「保障食安」，同時可掌握豬隻死亡流向管控，跟「確保養豬戶收益」，一年費用約3.4億，他強調所帶來的食安保障跟農民收益，效益都遠高於3億多。

▲▼農委會主委陳吉仲。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲特別開記者會說明，豬隻死亡保險5月1日起要全面納保。（圖／記者許展溢攝）

農委會畜牧處長張經緯補充說明斃死豬處理，依法定方式有掩埋、焚燒跟進化製場，一年進化製場的量約4.5萬噸，每年斃死豬80%，其他方式可能是在自己的養豬場域、找適當地方掩埋，或用生物處理機等方式處理，希望將來斃死豬流向能更透明掌握，將進化製場比例提高到90%或100%，這樣就能保障不會流到食物鏈影響食安。

至於保費補償？張經緯提到，若透過化製場管理，會有化製三聯單，也就是從養豬戶到進化製場，都有相關管理可回溯，保險費就是化製場處理核發，其他方式則會有獸醫等專業人員查驗後才會給，不過，前提都要合法，若有地下水污染等情況就會排除。

另外，有保險後是否會造成少部分農民不好好飼養的心態？陳吉仲認為，目前豬價一頭可賣6、7千元，死亡才領1800元，沒有農民會願意故意讓自已的豬隻死亡，獲取1800元損失，政策只是要確保傳染病或其他因素造成豬隻死亡，農民有一定基本收益保障。

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