沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

▲93歲老阿嬤無緣無故骨折。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江省杭州市的一名93歲老奶奶日前因身體不適，在家人的陪同下到醫院就診檢查，並被醫生診斷出是股骨頸骨折，不過令家人納悶的是，老奶奶並沒有發生跌倒摔傷的情況，更沒有任何外傷，「怎麼會突然間就骨折呢？」結果當老奶奶仔細回想了最近做過的事才發現，骨折的原因竟可能是因為一隻「蟑螂」所造成的。

綜合大陸媒體報導，劉奶奶回想自己疼痛的時間點後發現，大約在2週前的一個晚上，當時她半夜正起身去上廁所，結果忽然見到地上有一隻蟑螂在爬，於是就抬腳踩死了牠，從那之後臀部附近便開始隱隱作痛，「當時我輕輕踩了一下，根本沒有用很大力氣，想不到自己會骨折。」

▲醫生表示，老年人因骨質疏鬆，時常會發生「莫名」骨折的情況。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

醫生表示，老年人骨折對健康的影響往往很大，而預防骨質疏鬆應從年輕時開始，這種「莫名其妙」的骨折發生在8、90歲的老人身上並不稀奇，「這類骨折都是老年人骨質疏鬆惹的禍，骨質疏鬆引起的脆性骨折，是低能量、非暴力骨折。」

醫生解釋，人在剛出生時骨量較少，但隨著年齡增大，骨量增加，無論男性還是女性，一般在30至35歲時達到一生中的最高值，也就是骨峰，但之後每年便會以0.5%的速度流失。女性在45歲以前、男性50歲以前，骨量處於緩慢流失的平穩期，但當女性一停經，骨量的流失就會加速，患骨質疏鬆的風險也隨之增加。男性則是在50歲以後，隨著機體衰老，骨量會進入快速流失期。

▲醫生指出，當女性在停經後、男性在50歲以後骨量會進入快速流失期。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

醫生提醒，骨質疏鬆的直接後果就是骨折的機率大大增加，老年人，特別是高齡老人，一旦骨折，對健康的影響往往很大，因此預防骨質疏鬆應從年輕時開始，可以多攝取富含鈣、低鹽和適量蛋白質的均衡膳食，並配合戶外活動曬曬太陽，也可從事有助於骨健康的體育訓練，但切勿太過激烈，也不要莫盲目用藥，否則補鈣不成反而還因此傷身。