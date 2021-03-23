　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

▲▼老人,婦人,阿嬤,奶奶,手。（圖／免費圖庫pixabay）

▲93歲老阿嬤無緣無故骨折。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸浙江省杭州市的一名93歲老奶奶日前因身體不適，在家人的陪同下到醫院就診檢查，並被醫生診斷出是股骨頸骨折，不過令家人納悶的是，老奶奶並沒有發生跌倒摔傷的情況，更沒有任何外傷，「怎麼會突然間就骨折呢？」結果當老奶奶仔細回想了最近做過的事才發現，骨折的原因竟可能是因為一隻「蟑螂」所造成的。

綜合大陸媒體報導，劉奶奶回想自己疼痛的時間點後發現，大約在2週前的一個晚上，當時她半夜正起身去上廁所，結果忽然見到地上有一隻蟑螂在爬，於是就抬腳踩死了牠，從那之後臀部附近便開始隱隱作痛，「當時我輕輕踩了一下，根本沒有用很大力氣，想不到自己會骨折。」

▲▼醫生表示，老年人因骨質疏鬆，時常會發生「莫名」骨折的情況。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

▲醫生表示，老年人因骨質疏鬆，時常會發生「莫名」骨折的情況。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

醫生表示，老年人骨折對健康的影響往往很大，而預防骨質疏鬆應從年輕時開始，這種「莫名其妙」的骨折發生在8、90歲的老人身上並不稀奇，「這類骨折都是老年人骨質疏鬆惹的禍，骨質疏鬆引起的脆性骨折，是低能量、非暴力骨折。」

醫生解釋，人在剛出生時骨量較少，但隨著年齡增大，骨量增加，無論男性還是女性，一般在30至35歲時達到一生中的最高值，也就是骨峰，但之後每年便會以0.5%的速度流失。女性在45歲以前、男性50歲以前，骨量處於緩慢流失的平穩期，但當女性一停經，骨量的流失就會加速，患骨質疏鬆的風險也隨之增加。男性則是在50歲以後，隨著機體衰老，骨量會進入快速流失期。

▲▼醫生表示，老年人因骨質疏鬆，時常會發生「莫名」骨折的情況。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

▲醫生指出，當女性在停經後、男性在50歲以後骨量會進入快速流失期。（圖／翻攝自搜狐網光明網）

醫生提醒，骨質疏鬆的直接後果就是骨折的機率大大增加，老年人，特別是高齡老人，一旦骨折，對健康的影響往往很大，因此預防骨質疏鬆應從年輕時開始，可以多攝取富含鈣、低鹽和適量蛋白質的均衡膳食，並配合戶外活動曬曬太陽，也可從事有助於骨健康的體育訓練，但切勿太過激烈，也不要莫盲目用藥，否則補鈣不成反而還因此傷身。

ET快訊
人妻收男粉抖內140萬「客廳激戰」：快撞我　老公看傻
男帶女友吃火鍋　她「一開Google評論」傻了：渣男！
快訊／板橋「特斯拉」闖紅燈！撞飛多台機車卡分隔島
全聯特價品藏陷阱！鮮乳「2瓶322元」她差點中招

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

俄外長訪中「黑口罩印不雅字眼」　反封鎖表達防疫態度

俄羅斯外長訪中國！　聯手批評美國「停止單邊霸凌」

中共慶「建黨百年」不閱兵！　習近平將發表講話

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

貝童彤婚禮「九妞妞」成員缺二合體　Apple抽中捧花...「醫師男友掏口袋」上台！

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

錯過交流道！三寶駕駛國道突停下 鬼切還跨槽化線...他嚇爆連按喇叭

吳宗憲：鹿希派改名「吳鮭頭」我打死他！　心疼侯佩岑遭攻擊..謝忻一旁躺槍XD

屏東漁港攤位「用嘴拉緊塑膠袋」　親口包裝打結...目擊者喊：反胃！

大陸首間矽膠娃娃體驗館遭查封　業主無奈：玩娃娃總比玩真人強

退休警拒再度出庭作證　孟晚舟律師籲法官其證詞不應採信

沒摔倒卻莫名骨折！9旬嬤求醫驚覺：是「蟑螂」惹的禍

制裁中國接力賽！　五眼聯盟跟進歐盟劍指涉疆官員和實體

外交動作頻頻！　王毅24日起訪問沙烏地阿拉伯、伊朗等六國

撰「盜墓筆記」洗劫6古塔！　「白天做生意晚上挖地道」撈億元

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加　陸4大美女翻譯官之首是「她」

俄外長訪中「黑口罩印不雅字眼」　反封鎖表達防疫態度

俄羅斯外長訪中國！　聯手批評美國「停止單邊霸凌」

中共慶「建黨百年」不閱兵！　習近平將發表講話

車位到底怎麼挑？　業者洩2黃金原則要把握

邱太三盼兩岸交流「春暖花開」　時力黨團不以為然喊修法

拆下3螺絲簡單DIY換「機油濾心」　里程到這就一定要換

全國掃賭捉洗錢28案有黑底　竹聯四海天道3大組織6會堂躲幕後

男友不結婚但想生小孩！網精準一句「他像單身，妳像單親」...掀論戰

【廣編】大安豪宅職人　慧眼龍潭潛力！擘劃絕美風景推全新力作「城丰景」

上市延期曾收死亡威脅　《電馭叛客2077》首席遊戲設計師離職

44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

4歲兒慶生吃蛋糕「過敏凸眼」急送醫　雙胞胎依依忍淚自責

首爾市長補選倒數2周！在野陣營完成整合...朴映宣恐陷苦戰

活了27年！老爸破天荒「搶曬衣服」　女兒震驚...低頭見「圓形魔陣」秒笑歪

大陸熱門新聞

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

撞百萬賓士留紙條離開！車主回電：賠12元

歐盟制裁中國　北京公布反制措施！

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

F-5E墜毀！胡錫進：台空軍紙糊的？

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

青澀的36歲照片曝光 習近平離京考察「第一站選這裡」

美魔女「染梅毒」賣淫！接連和7男啪啪

女大生爬牆回校卻「屁股開花」

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

準新娘遭撞殺滿地碎肉！水泥車0減速釀2死2傷

制裁中國遭火速反制　歐盟怒：不能接受！

「小趙薇」張京走紅阿拉斯加 陸4大美女翻譯官之首是「她」

撰盜墓筆記劫古塔！　賊爽撈億元

更多熱門

相關新聞

咳到肋骨斷！醫曝「親身經歷」：痛到這輩子都不會忘

咳到肋骨斷！醫曝「親身經歷」：痛到這輩子都不會忘

聽到肋骨骨折多半都是在車禍或嚴重撞擊的情況下發生，但有醫師分享自身經歷竟是因「咳嗽太用力」導致肋骨斷掉，更形容那是「這輩子都不會忘記的痛」，也提醒大家，除了疼痛感要隨時注意，若連帶有呼吸不順的症狀，嚴重恐造成呼吸衰竭，一定要趕緊前往醫院檢查。

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」

新竹透天別墅突起無名火！屋主「求生欲破表…」

床上吃零食　女痛醒發現蟑螂爬耳內

床上吃零食　女痛醒發現蟑螂爬耳內

真・「蟲蟲危機」潛艦版

真・「蟲蟲危機」潛艦版

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

即／水泥車碰撞機車！女騎士慘卡車底　送醫搶救

關鍵字：

蟑螂骨折骨質疏鬆

讀者迴響

熱門新聞

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

安卓手機爆閃退災情！簡單1招解決

快訊／飛官羅尚樺殉職！妻曝已有2月身孕

江宏傑好感度暴增…福原愛全盤皆輸

天公爐撈未開眼虎爺！埋香灰睡翻

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

正妹「下面長肉色一根」百萬網友嗨了

台中25日下午2點起停水23hrs

狗的報恩！　汪叼禮物進門媽崩潰

獨／身影曝光！羅尚樺孕妻進靈堂瞬間淚崩

短裙女捷運張腿上下搖！15秒片瘋傳

「張鮭魚之夢」被爆放鳥YouTuber...自付8千

更多

最夯影音

更多
鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」

鳳梨鼠薯遇上薔薔也崩潰！　被CUE餵食、學黃色英文單字「搞到很熱」
Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

Lulu帶五千塊逛市場...PD：要買幾件　狂讚「我的衣服」花833元搭出3套！

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

捷運當健身房！女穿裙撐地狂抬臀　無視他人眼光...網：時間管理大師

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

大胃王吃貨豪豪參戰鮭魚之亂！4人狂掃174盤：生魚片吃到缺貨

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

國道賓士撞護欄！1人被甩出車外　27歲男駕駛：看前車加速才跟上

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面