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改變自我！挑戰「12項」生活好習慣　讓自己更健康、更快樂

▲吃,吃貨,吃飯,開心,正妹,野餐,示意圖。（圖／CFP）

▲想要改變自我，你可以從每個月改變一件小事，成為更好的自己。（圖／CFP）

生活中心／綜合報導

想讓自己變得更健康、更快樂，卻不知道該怎麼做嗎？其實你可以每個月進行一項自我實驗，給自己一個探索自我的機會，學習在未來的每一天裡做最好的自己，在《我想過得比去年好一點》一書中，有「12項」生活好習慣的挑戰，每個月改變一件小事，成為更好的自己！

▲我想過得比去年好一點。（圖／高寶書版提供）

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▲在《我想過得比去年好一點》一書中，有「12項」生活好習慣的挑戰。（圖／高寶書版提供）

一、利用日曆記錄飲酒量、有氧運動、冥想、步行數與其他習慣，這些數字將成為你持續下去的動力。這個簡單的技巧幫助我撐過多項挑戰，尤其是不喝酒、有氧運動和冥想。在醒目的地方記錄自己的行為，讓我每天不忘進行這些活動，由於怕看到日曆上空白一片，我會更加留意保持這些習慣。

二、早上起來立刻進行。去年一整年，我一再發現一個真理：早上起來立刻進行某事，不管是棒式和伏地挺身、冥想、伸展操、有氧運動，或者在飯店跑步機上快走，保證可以順利達標。早上從事有益健康的習慣，意味著無須擔心當天異常忙碌、親友間忽然有要事待辦，或者純粹因為忙了一天後壓力太大或提不起勁，懶得去想還要執行某某習慣。

三、把鬧鐘設定提早30至45分鐘響。我在冥想挑戰期間，發現提早30 至45 分鐘起床，就能讓原本整天心煩意亂、焦慮又恍神的我搖身一變，以正面而集中的活力迎接新的一天。從此，我自然知道何時起床才是最明智的抉擇！

四、把運動之類的健康習慣視為和刷牙一樣的必要活動。我告訴病患，把運動當成刷牙，這是每天為了維護健康必做的事，沒有商量的餘地，非做不可。同樣的道理也適用於多喝水、充足睡眠和多吃蔬菜等有益健康的習慣，它們應該和洗澡或穿衣服一樣重要。

五、告訴自己，只要做1下伏地挺身、走50步或做5分鐘有氧運動。以前我會這麼想：要是抽不出1小時，我就乾脆不上健身房了。但就在去年我學會一個道理：只需要20分鐘，你就能充分運動全身。我還知道哪怕只是運動5分鐘都比沒做好。

六、當你少吃或完全不吃某種食物，一定要找到令你驚豔的替代品。在少肉多蔬果與減糖挑戰期間，我學會要找到好吃的替代品，以免我一直想著紅肉或甜食。只要記住：每天把注意力擺在隨手可得、合乎預算並且深受你喜愛的替代品。

七、在冰箱、車內或辦公室擺放可重複使用的水瓶。美國人多半都有長期缺水的狀況，而且不知道問題出在哪！以下推薦的祕訣簡單又容易執行，對你的整體健康卻有深遠影響。我到現在都保持在冰箱放入至少兩瓶水的習慣，每當我打開冰箱，它們就在那裡盯著我，隨時等我抓起一瓶，讓我在家到處遊走時仍不忘補充水分。

八、利用APP 記錄步行數、睡眠時數、糖攝取量、飲水量或冥想時間。下載智慧手機的應用程式以記錄睡眠時間和步行數，這是我在進行這兩項挑戰時的另一種「玩法」，它提供我需要的真實數據和強烈動力，助我將這些挑戰化為真正的改變。

九、不要當低頭族，每天抽空享受無手機干擾的自由時間，訊息可以等等再回覆。謹慎使用3C 並不容易，但我發現只要遵照某些社交基本禮儀，剛好可以有效規範使用手機或電腦。最重要的一點就是：不要再當低頭族，或者在社交場合中不要忙著滑手機，冷落了你身旁的親友。當你和人相聚卻只顧滑手機，這種行為不僅失禮，也會破壞人際關係。

十、把糖當毒品看待，採取不容妥協的策略。我在不停失敗的減糖挑戰期間領悟一個道理：要是沒有鋼鐵般的自制力，我對甜食毫無招架之力，完全做不到淺嚐即止。不管你是否明白，你也會和我一樣，根據研究，糖對身體和大腦的作用機制如同毒品，它會觸發上癮的循環模式：一開始讓你興奮，過後心情跌落谷底，你開始強烈渴望它，並出現戒斷症候群。

十一、把東西擺在醒目之處，幫助你保持良好習慣。我的衣櫥裡有一大堆衣服、包包和飾品，隨著季節和造型需要輪流替換。但有個東西一直擺在原位，那就是亮橘色瑜珈滾輪，我特別把它放在衣櫃裡，為的是提醒自己做伸展操。每次看到它，我就想起做伸展操的美好感受，於是我天天都會把它拿出來做操。

十二、永遠不要忘記保持歡笑。當你一路隨著我追求身心健康，希望你有所領悟：不管何時何地或做任何事，你都能樂在其中，找出生命中的喜樂並創造奇蹟。幸福快樂是整體健康的最大希望與最佳良藥，它是由內在生成，並非來自於金錢、人際關係或成功事業等外物。

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