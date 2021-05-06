懸宕21年女童姦殺案險過追訴期　見證DNA科技進步的冷案

▲民國79 年，曾發生一樁震驚社會的成德國小女童命案，就在追溯期限僅剩3個月時，終於抓到嫌犯。（圖／取自pixabay）

記者洪菱鞠／綜合報導

民國79年5月7日當天傍晚，遲遲沒有回到教室的陳姓女童，被發現倒臥在學校活動中心的頂樓樓梯轉角處，不幸的是，她已無氣息，不僅雙手、雙腳被綑綁，雙眼與嘴巴也都被黑色膠帶貼住，下身赤裸遭姦殺。

震驚社會的成德國小女童命案，警方雖然立即展開調查，卻始終無法新突破，使案情陷入膠著，不過冥冥中自有安排，就在此案差點過追訴期前夕，警方循線將蔡姓嫌犯逮捕歸案，總算偵破懸宕20多年的命案。這樁案件也見識到DNA鑑定技術的進步，讓原本不抱希望的「死案」復生，最後順利破案。

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作者：臺灣鑑識權威、前臺北市刑事鑑識中心主任 謝松善

摘自：大是文化《臺灣大案鑑識現場：

用科學、心理學、偶爾靈異，與嫌犯鬥智，鑑識專家謝松善帶你解讀犯罪現場。》

●精選書摘

雷同的做案手法，讓鑑識員重啟舊案

成德國小女童案便是個冥冥中自有安排的案子。當初我接獲命案，帶隊去採證的同仁中，有一位參與勘察的組員，當時剛從警大畢業第二年，很年輕，對工作很投入。幾年後，他從鑑識組外調，經過多年輾轉，後來成為南港分局的偵查隊長。

民國100年前夕，他著手調查一件性侵案件，沒有任何原因，只能說福至心靈吧，他腦海中突然浮現這樁我們曾經共事的舊案。這起性侵案與成德國小女童案有不少雷同之處，鑑識出身的他，開始懷疑起眼前這名嫌疑犯，認為對方涉案的可能性相當高，便興起了尋找證物的念頭。

這念頭一起，沒想到追查該案證物的過程峰迴路轉，不亞於偵探小說情節。追查證物，按照規定要問當年該案的承辦人員，可是事隔這麼多年，最初的承辦人早已調走，之後還換了不知道多少任，加上南港分局歷經幾次大淹水，證物早已不知去向，最後他只好跑來問鑑識中心的同仁。

當時我正值退休前夕，知道這件案子要重啟調查，頗為振奮。歷年來的檔案，鑑識中心都妥善保存，一知道這個案子有破案機會，隨即追溯相關紀錄；找來找去卻發現，檔案上面註記這個證物送到警大去檢驗，可是怎麼查，都沒有警大歸還的紀錄。這是怎麼回事？難道證物沒有送回來？還在嗎？有可能在警大一待就21年嗎？我發現這個情況時也很驚訝，於是我們立刻向警察大學追問，了解狀況。

警大承接許多法院鑑定的案子，龐雜的證物堆積如山。我們找了幾個同仁，會同警大的老師，到警大證物室裡慢慢翻找，翻了許久，竟然讓我們找到那包證物！

▲成德國小女童命案發生當時，國內DNA鑑定才剛起步，隨著資料庫、建檔SOP建立，最後經DNA採證比對，終於抓到嫌犯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

證物比對不符，半年後竟出現轉機

我們將證物領回，送交刑事局鑑定。現代技術比以前進步很多，一經比對，發現跟懷疑的對象並不吻合，儘管結果令人洩氣，但我們盡力了，也還了嫌犯清白。

依照現在DNA建檔SOP，送進刑事局的DNA經分析後，就直接以電腦建檔在資料庫裡，我們將證物上的DNA與現有的資料庫比對，也查無相符之人。尤其扼腕的是，我們因為追查證物下落，便屈指算起案件發生年代，發現此案的法律追訴期限20年已過，即使證物比對出來，抓到了嫌犯，可能也無法追溯。

（按：民國95年7月1日後適用新刑法、95年6月30日前適用舊刑法。舊刑法中，規定死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑者追訴期為20年，新刑法則是改為30年，但發生死亡結果者不在此限，意即取消30年追訴期。）

不料人算不如天算，事情演變超乎預期。半年後的某一天，刑事局突然來電通知，半年前送去的DNA，竟與最新送進來的資料比對出來了！嫌犯名叫蔡榮樹。

這個結果真是出人意料之外，南港分局偵查隊立即啟動調查。原來，民國100年4月，高雄發生一起國中生遭性侵案，警方循線逮捕蔡榮樹，經DNA比對後，赫然發現竟然和發生在21年前的南港成德國小女童案的證物DNA吻合，真所謂不是不報，時候未到。

這二十幾年間，蔡榮樹的DNA靜靜躺在警大的證物室裡，無人聞問，全因當年參與此案的一位鑑識人員忽然開啟記憶之門，追查證物下落，這項證物才進入DNA建檔。蔡榮樹潛伏了20年，偏偏在這時候犯案，因此被抓，經DNA採證比對涉案，這不是天意，什麼才叫天意？

★ 本文經大是文化授權，摘自《臺灣大案鑑識現場：

用科學、心理學、偶爾靈異，與嫌犯鬥智，鑑識專家謝松善帶你解讀犯罪現場。》

★作者：謝松善，民國44年出生於臺東。自中央警官學校畢業後，分發至臺北市政府警察局刑事警察大隊鑑識組。從基層的技佐一路做到刑事鑑識中心主任，歷經技士、薦任技士、組長、技正等職位；整整33年，都在鑑識領域努力，這在需要輪調不同單位經歷，才能升職的警界，相當罕見。為了提升鑑識專業，曾三度出國進修，追隨國際知名鑑識大師李昌鈺博士學習，並取得康乃狄克州紐海芬大學刑事鑑識碩士學位。

