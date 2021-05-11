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真實犯罪Podcast聯手！阿善師走進《案發現場》揭3大刑案鑑識秘辛

▲《我在案發現場》主持人陳豐德與《阿善師鑑識實錄》阿善師（謝松善）強強聯手，一起錄製最新節目。（圖／記者陳豐德攝）

▲《我在案發現場》主持人陳豐德與《阿善師鑑識實錄》阿善師（謝松善）強強聯手，一起錄製最新節目。（圖／記者陳豐德攝）

 記者劉亭／綜合報導

《我在案發現場》Ｘ《阿善師鑑識實錄》強強聯手！《我在案發現場》這次請來了台灣鑑識權威阿善師（謝松善），由兩位台灣真實犯罪類別前三名的播客互相切磋，有別於以往聚焦於講解案件，這次豐德和阿善師改從三件台灣重大案件切入，細談鑑識的演進史，對偵查案件的影響。

在許多粉絲敲碗合作之下，阿善師相當阿莎力的答應合作邀約，經過豐德和阿善師兩人討論，決定透過蘇建和案、方保芳整形外科命案、內湖裸屍案三大台灣史上的重大刑案，帶大家了解每個案件的大環境，以及每個階段鑑識方法的不同，因此對案件帶來的影響。

講到1991年的蘇建和案，對許多台灣人來說至今印象深刻，但對阿善師來說，這應該是「吳銘漢夫婦命案」！卻因為當時台灣對鑑識的概念還很陌生，也還沒有刑案現場的跡證保全觀念，導致許多證據都被破壞。加上主嫌翻供、警方刑求疑雲，更演變成蘇建和等三死囚案，甚至讓阿善師和恩師李昌鈺博士在法庭上對決，兩方各自拿證據說話，最後因為證據不足改判無罪。（更多蘇建和案件請點此收聽）

 ▲《我在案發現場》主持人陳豐德與《阿善師鑑識實錄》阿善師（謝松善）強強聯手，一起錄製最新節目。（圖／記者陳豐德攝）

而陳進興涉及的方保芳整形外科命案，阿善師指出，當時現場偵查水準已有顯著提升，從現場採集到了許多證據；更因為從蘇案學取教訓，堅持對遺體進行完整的採驗，最後在死者方保芳、護士鄭文喻身上採集到嫌疑犯的DNA，成為高天民、陳進興定罪鐵證之一。

到了2000年，再發生震驚社會的內湖裸屍案，當時檢警於死者郭女胸部發現唾液、咬痕，男友呂介閔被控殺人遭判刑入獄13年，但在15年後重新檢驗，透過了新的科技卻發現，驗出來並非呂介閔的DNA，最後無罪釋放。更多精彩內容請收聽每周二、五更新的Podcast節目《我在案發現場》。

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