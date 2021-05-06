黃暐瀚母遭酒駕撞殺　羅智強悲憤：國家應授權警攔車「不得拒測」





▲▼酒駕撞死黃暐瀚母親，台中賓士美髮師正面照曝光。（圖／翻攝臉書）



記者羅婉庭／台北報導

針對資深媒體人黃暐瀚母親遭酒駕撞殺，台北市議員羅智強6表示，每次悲劇，大家都憤怒的要求提高罰則，但罰則再高，酒駕者依然可以心存僥倖，因為警察依目前的法規，其實並不可以隨機性的對用路人實施酒測。他認為，法律要求警察「客觀上有危害才能攔停酒測」，可是不把車子攔下來，警察要怎麼知道有沒有酒駕？

羅智強說，例如前陣子詹姓音樂老師被警方違法盤查惹議，讓外界更知道警察並沒有「想盤查就盤查」的權力，必須符合法律要件。

羅智強表示，他認為這是合理的，因為「隨機的身分盤查」對「人身隠私」的侵害較大，應該要有較高的標準，不應任意、無差別的為之，但酒測並非「身分盤查」，而是確認行為狀態，對人身隱私雖仍有侵犯，但程度相對較低。

羅智強說，然而依目前的法規，警察要對用路人予以酒測，也必須要有「合理懷疑」亦即《警察職權行使法》第八條，警察對於「已發生危害或依客觀合理判斷易生危害之交通工具」，得予以攔停實施酒測，問題就在這邊，法律要求警察「客觀上有危害才能攔停酒測」，可是不把車子攔下來，警察要怎麼知道有沒有酒駕？

他舉例，2016年，某酒駕的用路人看到前面有酒駕臨檢站，就在路邊停車；警察於是主動上前，要求酒測，被用路人拒絕。法院判決警方的酒測違法，因為：「人民並沒有『無端』接受酒測之義務，不能因為用路人在酒測臨檢站前停車，就說他有酒駕嫌疑。」

羅智強說，2019年，一名機車騎士從華中橋機車引道下橋，遇到警方攔查，酒測值達0.18毫克。後新北地院認為警方酒測違法，對下橋民眾無差別的攔查，不符合正當法律程序規定，取得的酒測值不得當作裁罰依據。

羅智強再舉例，2017年，警政署發函「禁止員警在民眾停等紅燈時，持酒精檢知器無差別酒測」，但台北市警局至少到2019年，都還在用這樣的方式，市警局說：「民眾可以拒絕」。既然可以拒絕，難道酒駕的人會傻傻的去吹嗎？

羅智強指出，這樣的法律實在必須檢討，喝酒到一個程度的人，有些會覺得自己很正常，不認為開起車來有什麼危險，這就讓酒駕的人有一種「賭賭看」的僥倖之心，而實務的判決上，只要警方沒有辦法舉證「合理懷疑」，那麼就算是實施酒測也是無效。

他強調，酒駕攔檢對人民法益的侵害相對較小，不像盤查身分，對隱私權的侵犯較大，但酒駕攔檢，對酒駕的嚇阻卻很大，我們應該要對酒駕攔檢多一些容忍。

因此，羅智強主張，國家應授權警方在特定條件下，例如由主管官署批准在特定時間、特定地點，對車輛進行廣泛的酒測，遇測人不得拒絕。否則徒有重罰，難以攔檢，酒駕肇事者的僥倖心態則永遠不減，而類似黃暐瀚母親的悲劇，只會不斷發生。

他也指出，這仍有可能引起是否牴觸釋字535號釋憲文的爭議，但解釋文說警察不能沒有理由的隨機臨檢，仍可解釋為那是對「人」，不是對「交通工具」；倘就此有爭議，不妨再聲請釋憲，他同時呼籲大法官，在保護人身隱私的同時，也應該要想想那些被酒駕者奪走的無辜人命。