掐脖+電擊棒電妹太陽穴　警衛一出現…「冷血學霸男」秒變正常人

地方中心／連線報導

曾就讀中正大學哲學系阮姓男子自小與妹妹都由阿公阿嬤帶大，但2014年阿公過世後，2015年阿嬤竟離奇失蹤、宛如人間蒸發，2017年阮男被妹妹發現，阮男竟將阿嬤退休帳戶內存款提領一空，前往質問阮男錢在哪裡，阮男竟惱羞成怒，手持電擊棒電她太陽穴，兩人扭打從樓梯上滾下，但警衛出現後，阮男秒變正常人，甚至在法庭上表示，「身為家人，我沒有要傷害她」等話。

2017年阮妹前往阮男與阿嬤住處質問阮男，阿嬤戶頭的錢全部被領走，錢到哪裡去，阮男詭異地笑著後竟伸手掐住妹妹脖子，阮妹掙脫後，阮男繼續追打阮妹，將阮妹撲倒在15樓樓梯間，還用電擊棒電阮妹太陽穴，甚至想將阮妹拖摔到14樓，但阮妹死抓著阮男，兩人一起從樓梯上摔下。

兩人扭打過程中，阮妹不斷按門鈴，向鄰居求救，大樓警衛趕到現場後，阮男秒變成正常人停下來，阮妹趁隙跑回家中鎖門並報警，阮妹也因此兩側額頭血腫、鼻樑處挫傷腫脹、鼻樑骨骨折，肩膀、背部及四肢等多處瘀挫傷。

阮男除了打傷胞妹，還在土地登記書「遺產分割協議書」、「土地、建築改良物所有權買賣移轉契約書」盜蓋家人印鑑章，將阿公遺產過給自己，阮妹傷心欲絕提告，法院一審依偽造文書、偽造有價證券、傷害等罪判阮男6年6月。