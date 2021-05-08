中正冷血學霸男爆「自殘逃兵役」！　批踢踢發文曝過程

記者李忠憲、游瓊華／台中報導

嘉義中正大學1名劉姓女大生返鄉替父親慶生後離奇失蹤，檢警鎖定其同班阮姓男友展開調查，卻苦無進展。直到6年前，阮男的阿嬤也失蹤，懷疑阮男涉有重嫌，經調查後5日依殺害直系親屬等罪，向法院聲請羈押獲准。對此，阮男現被發現，2013年曾在PTT上發文提及自殘停役過程遭到檢舉。台中地檢署調查期間，阮男辯稱其於軍中受不平等對待，才罹患憂鬱症，並非裝病，惟檢方認定此部分無從查證，不能推斷阮男有逃兵役犯意，故不起訴。

▲阮男被逮時，還在電梯內露出淺淺微笑。（圖／記者李忠憲翻攝）

回顧整起事發經過，阮男2013年間在PTT軍旅版上以「精神官能性憂鬱症，停役退伍過程」為題發文寫道，他是2131梯次，2012年2月15日入伍，抽到某學校單位的食勤兵，7月16日送出部隊，8月27日領停役令，隔年2月22日後備雖安排體位複檢，但他寄存證信函表示拒絕複檢，5月10日收到退伍令。

▲▼阮男於PTT上發文說明自己的停役過程。（圖／翻攝PTT）

「辦停役是覺得太浪費時間，思考過後決定為自己的人生多整取幾個月的自由時間」阮男提到，雖然他抽到食勤兵，但實際工作為文書，於是在入伍同年6月時，他決定開始進行脫序行為，像是「在部隊裡絕食，只喝水配合維他命保持生理機能，一個月瘦10公斤」、「跑到樓梯間持剃刀割腕」，最終獲得退役，另外他還補充「我的精神官能性憂鬱症是確診的。」貼文一出，眾多網友噓爆，認為貼文涉犯《妨害兵役治罪條例》，隨後阮男遭到告發。

案經台中地檢署調查，阮男獲不起訴處分。根據阮男自行上傳不起訴書內容指出，2012年7月16日阮男因於樓梯間，持刮鬍刀刀片割腕自傷，遭部隊學長發現，送醫急救，另經國軍醫院進行心理衡鑑測驗，確認阮男符合停役標準，同年8月28日停役。

▲阮男PO出不起訴書內容。

調查期間，阮男坦承有在PTT上發表其退役過程等文章，但否認有妨害兵役犯行辯稱，自己於部隊中受到不平等待遇，且看到軍中迂腐黑暗的情況，才產生憂鬱症，而他有反應在莒光作文簿上，但幾乎未獲回應，或者只有官腔反應；另外，他聲稱，他不是故意裝病，之所以會在網路上PO文，只是想跟大家分享一個經驗，自己的憂鬱症是在高壓的環境下發生的，而目前（調查時）沒有工作，生活也沒問題，所以看起來當然沒問題，只是停役後並未繼續就醫，不確定自己狀況有無改善，惟還是會有一些負面想法。

檢方指出，經查，阮男服役期間是否確實受到不平等待遇，無從查證，故不得僅因阮男在網路上分享其停役過程，反推阮有故意妨害兵役之犯意，另外根據罪刑法定主義，縱使阮男有故意自殘行為致停役結果，仍不符《妨害兵役治罪條例》第3條第4款「毀傷身體或以其他方法變更體位者」、第18條第3款「對於免役、停役、轉役、除役、緩徵、緩召、免除召集、免受召集、逐次召集或儘後召集等原因，為虛偽之證明者」，故裁定不起訴處分。

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