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《料理之王2》重磅回歸！最大贊助商全聯「小時達」生鮮雜貨外送　不用出門、尚青食材直接送到家

▲▼料理之王2風光開播，ETtoday 4/30舉行盛大的開播記者會。東森總裁王令麟、知名節目製作人王偉忠、主持人LuLu、亞洲廚神王凱傑、松露主廚佛列德以及台灣廚神阿發師施建發，共同出席開播記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲《料理之王2》最大贊助商全聯福利中心提供多樣新鮮食材，劉鴻徵協理表示今年更推出「小時達」生鮮雜貨外送服務。（圖／記者湯興漢攝）

消費中心／台北報導

全台首創大型料理實境節目《料理之王》第一季播出後掀起全台料理風潮，為鼓勵更多年輕人持續追夢，《料理之王2》將於5月14日（五）晚間重磅回歸！日前（4/30）盛大舉行第二季開播記者會，記者會上更由東森集團總裁王令麟宣布一大好消息，東森農場攜手料理之王第一季獲獎選手推出聯名料理包，王令麟更直言：「首年銷售金額將高達五千萬！」《料理之王2》最大贊助商全聯福利中心劉鴻徵協理亦到場共襄盛舉，全聯不僅大力支持有料理夢的年輕人，更針對後疫情宅食商機推出「小時達」服務，隨時都能將最新鮮的食材送到家。

▲▼料理之王記者會，料理之王第二季記者會，王令麟 。（圖／記者徐文彬攝）

▲東森集團總裁王令麟在《料理之王2》開播記者會上宣布推出東森農場與料理之王聯名料理包。（圖／記者徐文彬攝）

東森集團斥資五千萬打造《料理之王》這個人人嚮往的圓夢舞台，參賽者的追夢精神與不斷精進的廚藝，都讓觀眾們看得緊張又過癮，每一道料理中的故事更是感動催淚，大手筆支持年輕人追夢不手軟的東森集團總裁王令麟指出：「單單只有做節目，年輕人的夢想沒辦法實現，所以第一季結束後結合得獎的六位年輕人發展出六套料理包產品，首檔將在5月11日於東森購物台販售，同時將透過東森全球行銷ecKare等媒體通路來大量銷售，讓年輕人的夢想得以實現，也帶來更好的收入，藉此鼓勵更多年輕人加入這個行列。」看準後疫情宅食商機，以料理包將充滿故事的美味料理送上每一個人的餐桌，持續帶給消費者更多感動。

▲▼料理之王2風光開播，ETtoday 4/30舉行盛大的開播記者會。東森總裁王令麟、知名節目製作人王偉忠、主持人LuLu、亞洲廚神王凱傑、松露主廚佛列德以及台灣廚神阿發師施建發，共同出席開播記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲全聯福利中心劉鴻徵協理指出全聯推出小時達服務以來受到許多好評，很多走不動、走不開的消費者，透過小時達可以滿足料理需求，小時達服務也預計於6月展店至全台。（圖／記者湯興漢攝）

同為具料理夢年輕人幕後推手的全聯福利中心劉鴻徵協理表示：「全聯之所以會持續贊助《料理之王》節目，主要是發現疫情以來很多年輕人都習慣叫外送，大多不會自己下廚，因此希望年輕人可以加入料理的行列，讓料理成為風潮，加上食安問題備受重視，透過這樣的節目，讓年輕人懂得照顧好自己的飲食，吃得更健康、更安心。也期許透過這樣的舞台發掘更多優秀的選手，讓台灣年輕人有更好的發展。」

在這波後疫情宅食商機下，全聯福利中心關注消費者需求，推出「小時達」生鮮雜貨外送服務，快速、方便、直送等特點，一小時內就能將生鮮雜貨送到家或特定地點，對於工作忙碌的上班族、家中有小朋友走不開的父母或行動不便的長者來說，是相當便利的選擇，劉鴻徵協理強調：「從去年疫情以來，很多人會減少出門的頻率，因此全聯今年推出小時達生鮮外送服務受到很多好評，很多走不動、走不開的消費者，透過小時達可以滿足料理需求。」

且全聯福利中心「小時達」外送價格與門市同步，顧好消費者的飲食健康也顧荷包，「小時達」全台6都百店含基隆、新北、台北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄都可下單，且即日起～6/4單筆消費滿399即享免運，再享不限金額10%回饋，劉鴻徵協理說明，小時達服務解決許多消費者的生鮮雜貨採購需求，因此全聯福利中心也預計於6月起將小時達服務展店至全台全聯門市，讓家家戶戶都能便利又快速地吃到最新鮮的食材。

東森集團巨資打造、全聯福利中心大力贊助的《料理之王2》將在5月14日（五）21:00於ETtoday新聞雲首播，強強聯手勢必將為料理界帶來新話題！

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