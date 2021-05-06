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母遭醉撞奪命！黃暐瀚「做2件事」PTT鄉民不酸了　狂讚：很震撼

▲黃暐瀚強忍悲痛錄完節目，再趕往台中殯儀館，見母親最後一面。（圖／翻攝自POP Radio）

▲黃暐瀚強忍悲痛錄完節目。（圖／翻攝自917 POP Radio 官方頻道）

記者曾筠淇／綜合報導

台中市30歲方姓美髮師昨（5）日凌晨酒駕，撞死媒體人黃暐瀚70歲的母親。黃暐瀚得知消息後謹記父母教誨，忍痛主持完廣播節目《POP撞新聞》，才趕回台中處理後事；之後黃暐瀚在接受採訪時也沉著回應，呼籲不要酒駕。因此，就有網友忍不住大讚黃暐瀚理性處理事情的態度，不少PTT鄉民這次也不酸了，紛紛留言表示敬佩。

黃暐瀚的母親昨日在台中遭方姓美髮師酒駕撞擊身亡，黃暐瀚雖在早上7時許就接獲消息，但為了不讓8時的直播節目開天窗，強忍悲痛100分鐘，將節目主持完才搭高鐵直奔台中殯儀館。

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▲黃暐瀚抵殯儀館。（圖／記者白珈陽攝）

▲黃暐瀚受訪時態度沉穩。（圖／記者白珈陽攝）

而黃暐瀚在受訪時向媒體表示，在錄影前就已接到哥哥通知，但父母從小就教育他「先做該做的事，再做想做的事」，而且「做新聞工作的，就是要把工作做完。」在過程中，他始終展現出理性、沉穩的態度，還表示「會相信警方的調查結果」，無論方姓美髮師是否為酒駕，都希望不要再有酒駕的事情發生。

因此，就有網友在PTT的Gossiping板上，以「黃暐瀚是不是很值得respect」為題發文，提到黃暐瀚接受媒體訪問時，居然能夠能冷靜、溫柔的陳述，且還說自己會相信警方，並再次呼籲不要酒駕。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲鄉民對黃暐瀚感到敬佩不已。（圖／翻攝自PTT）

至親離世，多數人都會情緒潰堤，甚至很可能會痛罵肇事者，因此原PO就對黃暐瀚感到很敬佩，認為對方既理性又有風度，實在令人感動且震撼。

貼文曝光後，也有不少網友留言回應，「早上節目其實已經知道意外發生，還是敬業完成工作」、「他是目前我唯一尊敬的媒體人」、「蠻令人佩服的，請節哀」、「是，修養很好又很敬業」、「黃暐瀚是少數值得respect的資深媒體人」、「真的敬業又理性，這個值得尊敬」、「事後講話都很平靜，超強」、「每天必聽暐瀚哥，加油」、「我們公司以前跟他合作過人超好的耶」。

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