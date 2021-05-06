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分享愈多捐愈多！一個讚加一個分享　台灣壽司郎就捐款10元

▲分享愈多捐愈多！一個讚加一個分享　台灣壽司郎就捐款10元。（圖／壽司郎提供）

▲一個讚加一個分享　台灣壽司郎就捐款10元。（圖／壽司郎提供）

記者黃士原／台北報導

台灣壽司郎3月推出「鮭魚」同名活動掀起全台鮭魚之亂，而在母親節前夕則是推出公益活動，即日起至5月8日於台灣壽司郎FB「粉絲專頁按讚」且同時「分享公益貼文」，一個讚+一個分享組合，台灣壽司郎就捐款10元。

另外，到餐廳內單筆消費滿500元，並於台灣壽司郎FB粉絲專頁按讚，即可獲得活動抽獎券一張，最大獎是日月潭雲品酒店雙人房住宿券1名。而全台壽司郎店舖活動抽獎券發送只要滿1萬張，即捐出10萬元；滿兩萬張則捐出20萬元，以此類推，捐款金額將全數提供給勵馨基金會。

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▲分享愈多捐愈多！一個讚加一個分享　台灣壽司郎就捐款10元。（圖／壽司郎提供）

▲壽司郎臉書活動貼文內容。（圖／壽司郎提供）

另外，王品集團的原燒O-NiKU已連續13年與「兒童福利聯盟」合作，義賣「一人衣愛助兒盟」愛心T-shirt，至今銷售超過43萬件、募款金額破億元，每年幫助超過5,000名孩童。今年推出白、灰、粉3款愛心T-shirt，只要以349元認購一件，即贈送原燒O-NiKU「350元愛心折抵券」一張，消費一客套餐即可抵用，5月4日起開放購買、T-shirt限量4萬3千件。義賣所得扣除成本後，將全數作為弱勢家庭兒少生活、就學和就醫基金。

▲王品集團的原燒O-NiKU已連續13年與「兒童福利聯盟」合作，義賣「一人衣愛助兒盟」。（圖／王品提供）

▲王品集團的原燒O-NiKU已連續13年與「兒童福利聯盟」合作，義賣「一人衣愛助兒盟」。（圖／王品提供）

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