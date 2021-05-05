　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台鐵國營公司化草案已報院！24條例曝：修鐵路、買新車由政府負擔

▲太魯閣號事故，列車行經樹林站09:28鳴笛哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鐵組織僵化，人事費用沈重。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，交通部長王國材承諾，台鐵將於3年內完成國營公司化，然而台鐵兩大工會都反對改革第一步進行公司化。雖仍未與工會達成共識，交通部卻已於4日發函「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」給行政院，台鐵局副局長馮輝昇也已證實此事。

根據交通部擬具「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」指出，台鐵組織體制沿襲行政官署，在組織、人事、營運、財務、預算、費率訂定等均受到各種行政法規束縛，營運自主空間有限，導致日漸僵化，難以遵循市場機制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為發揮企業化經營機動性與適應性，因應日益劇烈之競爭，與長期歷史債務包袱及累積虧損造成的財務沈重負擔，台鐵局現階段極需儘速調整組織體制，積極轉型並成立「國營台灣鐵路股份有限公司」，盼以企業化經營提高效率與競爭力。

24條草案內明定，台鐵公司將組成董事會，並選出一名具有交通運輸落經營管理實務經驗背景的總經理，而員工舊制退撫金與利息，由政府編列預算補助；退撫新制施行後，任職年資所需經費與純勞工身份者之一次退休金，由交通部編列預算支應。

▲太魯閣號事故台鐵09:28鳴笛，司機員佩黃絲帶哀悼。（圖／記者林敬旻攝）

▲太魯閣翻覆事故後，交通部承諾三年內台鐵改為國營公司化。（圖／記者林敬旻攝）

因配合政策所造成的營運虧損，由政府補貼；鐵路基礎設施建設與更新、購置機車與車輛等，由政府編列預算支應；具自償性重大公共建設，由台鐵公司負擔。草案條例實施日期由行政院訂定。

針對台鐵基層最擔心的員工福利問題，草案第12條明訂，原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依照個人意願協助安置轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，並仍具公務人員資格，不得因公司成立予以裁員。

台鐵局副局長馮輝昇證實，日前已有陳報草案給交通部，交通部也已發函行政院，至於該案何時有進一步結果，則由行政院評斷。對於工會不滿，台鐵局都有持續溝通，當務之急就是落實行車安全，並保障員工權益。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今日下午4點半將與交通部、台鐵局溝通，了解他們的做法後，工會才會決定下一步是否會有抗爭行動。

▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

▲▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）

ET快訊
快訊／被女大生爆劈腿、不戴套　張立昂回應了
陰莖大小「看臉就知道」　日研究：這部位越大越宏偉
美髮師撞殺黃暐瀚母！住院父驚接通知　請假直奔殯儀館：對不起

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

機師陷染疫風暴　華航全員拍片暖心力挺「YOU ARE MY HERO」

公文曝！未載明「諾富特2館」是防疫旅館　桃市府回應了

中華醫大護理系加冠317位加冠　蔡旻樺發願圓護理師夢

普妹但身材好有市場嗎？男人的答案很誠實...有「1優點」碾壓正妹

５／８東東森森好朋友生活節　舞台節目、交通資訊、防疫安全報你知

印度疫情失控！21師生滯留　教育部：不返台可寄防疫物資

鳳梨罕見嚴肅！狠酸高知識分子「會念書不一定會做事」　萬人讚爆

台鐵國營公司化草案已報院！24條例曝：修鐵路、買新車由政府負擔

華航機組員居家檢疫「延長到5天」　指揮中心最快明公布清零計畫

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

波蘭舞者神模仿「遊戲角色」跑步 肢體律動超流暢！分解動作一起學

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

天生無鎖骨...金髮男秀「獨特技能」 用肩膀拍手+夾爆雞蛋...網全看傻

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

機師陷染疫風暴　華航全員拍片暖心力挺「YOU ARE MY HERO」

公文曝！未載明「諾富特2館」是防疫旅館　桃市府回應了

中華醫大護理系加冠317位加冠　蔡旻樺發願圓護理師夢

普妹但身材好有市場嗎？男人的答案很誠實...有「1優點」碾壓正妹

５／８東東森森好朋友生活節　舞台節目、交通資訊、防疫安全報你知

印度疫情失控！21師生滯留　教育部：不返台可寄防疫物資

鳳梨罕見嚴肅！狠酸高知識分子「會念書不一定會做事」　萬人讚爆

台鐵國營公司化草案已報院！24條例曝：修鐵路、買新車由政府負擔

華航機組員居家檢疫「延長到5天」　指揮中心最快明公布清零計畫

吃茶葉蛋不分給狗！她下秒「差點被謀殺」　原因驚呆網：根本蓄意

睡前玩槍戰遊戲！　湯姆克魯柴「空手奪彈」網驚：是特務狗狗

曾豪駒怒踹本壘板想保護球員　接受聯盟懲處「公事公辦」

黃暐瀚母慘遭撞死　市議員批賓士男人渣！籲同樂者出來作證

「我當主席或許有失職」　蔡英文感性喊話：若黨被傷害我們也都沒了

53歲伊能靜零修圖照曝光！　「臉鬆垮、贅肉溢出」嚇壞網：這不像她

歐陽娜娜緋聞男友「被瘋傳新戀情」　粉絲一看傻眼…工作室提告！

「終於進入雷陣雨季節！」網全嗨爆：打雷了　下一波鋒面時間曝光

有熊朝我奔來！...母女呆站嚇傻　馬戲團出動圍捕

獨／姜河那愛上台灣這部電影！千玗嬉洩幼時「初次搭警車」他吃驚

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

生活熱門新聞

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

工地新人剛報到　聽完工作量秒辦離職

中央大學男女貼窗嘿咻　女主角遭爆黑歷史

烏克蘭正妹初體驗台灣推拿！　叫聲讓網友歪樓

豬農願意「委屈」娶女醫師！他嘆：是真愛

華航群聚再+2！今年本土病例分布集中桃園、雙北

網爆諾富特隱匿70人入住紀錄　若有確診將「連署提告」

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

快訊／戰鬥機衝出「馬公機場跑道」！緊急關場至15:00

更多熱門

相關新聞

沙雕藝術季登場　台鐵福隆加班車

沙雕藝術季登場　台鐵福隆加班車

2021新北市福隆國際沙雕藝術季即將登場，台鐵為加強旅運，將於5月28日（星期五）至8月29日（星期日）活動期間，逢週六、日及6月12至14日端午節連續假期，福隆站順向（臺北至福隆）增停182、184次自強號及560次莒光號；逆向（福隆至臺北）增停427、473次自強號及691次復興號等6班次。

EMU300型全面停駛　7月檢修完成

EMU300型全面停駛　7月檢修完成

台鐵一天2出包！王國材認SOP有問題

台鐵一天2出包！王國材認SOP有問題

台鐵行車安全改善刻不容緩

台鐵行車安全改善刻不容緩

前男友出軌學妹　她傻眼了：我們一天7次…

前男友出軌學妹　她傻眼了：我們一天7次…

關鍵字：

台鐵事故太魯閣出軌公司化

讀者迴響

熱門新聞

快訊／李國毅宣布結婚！曝和愛妻19歲就交往

台中美髮師酒駕撞死7旬婦！死者是「黃暐瀚母親」

曹佑寧校花女友「路邊背後熊抱」全被拍！

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

惡作劇叫餐破萬元　10外送員擠爆校門口

雞頭開300萬天價！女網紅下海只賺20萬翻臉怒告

大量市民目擊「UFO降落」！　外星人有30公分

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

交往知名AV女優！　36歲男半年後崩潰分手

新房層高「縮水」僅1.3公尺　屋主：只能跪下

酒駕撞殺黃暐瀚媽　美髮師正面照曝光

快訊／北市成功國宅一家四口隔離　里長轟衛福部不公布造成恐慌

電梯遭貼紙條！他下班驚見超嗆留言

更多

最夯影音

更多
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面