台鐵國營公司化草案已報院！24條例曝：修鐵路、買新車由政府負擔

▲台鐵組織僵化，人事費用沈重。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵太魯閣號發生出軌事故，交通部長王國材承諾，台鐵將於3年內完成國營公司化，然而台鐵兩大工會都反對改革第一步進行公司化。雖仍未與工會達成共識，交通部卻已於4日發函「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」給行政院，台鐵局副局長馮輝昇也已證實此事。

根據交通部擬具「台灣鐵路股份有限公司設置條例草案總說明及條文」指出，台鐵組織體制沿襲行政官署，在組織、人事、營運、財務、預算、費率訂定等均受到各種行政法規束縛，營運自主空間有限，導致日漸僵化，難以遵循市場機制。

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為發揮企業化經營機動性與適應性，因應日益劇烈之競爭，與長期歷史債務包袱及累積虧損造成的財務沈重負擔，台鐵局現階段極需儘速調整組織體制，積極轉型並成立「國營台灣鐵路股份有限公司」，盼以企業化經營提高效率與競爭力。

24條草案內明定，台鐵公司將組成董事會，並選出一名具有交通運輸落經營管理實務經驗背景的總經理，而員工舊制退撫金與利息，由政府編列預算補助；退撫新制施行後，任職年資所需經費與純勞工身份者之一次退休金，由交通部編列預算支應。

▲太魯閣翻覆事故後，交通部承諾三年內台鐵改為國營公司化。（圖／記者林敬旻攝）

因配合政策所造成的營運虧損，由政府補貼；鐵路基礎設施建設與更新、購置機車與車輛等，由政府編列預算支應；具自償性重大公共建設，由台鐵公司負擔。草案條例實施日期由行政院訂定。

針對台鐵基層最擔心的員工福利問題，草案第12條明訂，原機構現職人員，除具交通事業人員或公務人員任用資格者，得由交通部依照個人意願協助安置轉調其他機關，其餘人員均轉調台鐵公司，並仍具公務人員資格，不得因公司成立予以裁員。

台鐵局副局長馮輝昇證實，日前已有陳報草案給交通部，交通部也已發函行政院，至於該案何時有進一步結果，則由行政院評斷。對於工會不滿，台鐵局都有持續溝通，當務之急就是落實行車安全，並保障員工權益。

台鐵企業工會理事長陳世杰表示，今日下午4點半將與交通部、台鐵局溝通，了解他們的做法後，工會才會決定下一步是否會有抗爭行動。

▼台鐵國營公司化草案。（圖／翻攝自臉書「靠北台鐵」）