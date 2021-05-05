NCC組織法修正完成逐條　處理網路內容改為處理「內容分級制度」



▲NCC組織法修正草案5日完成逐條討論，陳素月等委員提案修改為「通訊傳播傳輸及網際網路內容分級制度及其他法律規定事項之規範」，希望淡化外界對政府網路內容監理的疑慮，NCC考量網際網路內容影響兒少身心發展甚深，主委陳耀祥表示支持。（圖／國會頻道）



記者陳世昌／台北報導



立法院司法及法制、交通委員會5日審查《數位發展部組織法》草案等相關法案，其中與NCC有關的《國家通訊傳播委員會組織法》修正案，除了小幅修改網際網路內容處理規定，其餘全部按照行政院版完成逐條討論。



為配合數位發展部設立，NCC組織法也進行第三條、第九條及第十四條條文修正，將通訊產業輔導、獎勵相關業務轉移數發部，同時新增網際網路內容監理業務。修正草案改動幅度最大的是第3條，明訂出NCC掌理事項變動的部份，移除通訊傳播工程技術規範訂定、通訊傳播資源管理、資通安全技術規範及管制，以上這3項不再屬於NCC主管範圍。



在網際網路內容的監理，行政院版條文原本是「 網際網路內容事務之處理」，但陳素月等委員提案修改為，「通訊傳播傳輸及網際網路內容分級制度及其他法律規定事項之規範」，希望淡化外界對政府網路內容監理的疑慮，NCC考量網際網路內容影響兒少身心發展甚深，主委陳耀祥表示支持。