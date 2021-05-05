見亡母最後一面…黃暐瀚認屍心碎！　眼眶泛紅坐椅上強忍悲痛

記者白珈陽／台中報導

名嘴黃暐瀚高齡70歲的陳姓母親，5日凌晨3時許獨自外出，不料，過馬路時卻遭方姓美髮師駕駛賓士猛撞，拖行50公尺後身亡。事發當下，方男遭目擊疑似為了影響酒測值，衝進超商內買啤酒喝，警方到場後發現，他酒精濃度高達每公升0.4毫克。稍早黃暐瀚在襄閱的陪同下認屍，只見他認完屍後，眼眶泛紅地走出，神情相當哀戚。

▲▼黃暐瀚母遭撞斃，他赴殯儀館認屍心碎。（圖／記者白珈陽攝，下同）

回顧整起事發經過，黃暐瀚母親5日凌晨3時許疑似肚子餓外出買東西吃，行經台中市南區東興路一段、樹義一巷路口時，慘遭方男所駕駛的賓士車高速撞上，並拖行50公尺遠，當場全身多處骨折、頭部重創，失去生命跡象，經緊急送醫搶救後，仍不幸宣告不治。

事發後，有民眾目擊，方男第一時間未下車救人，反倒轉身進入後方的超商購買啤酒飲用。警方到場酒測發現，方男酒測值高達每公升0.4毫克，讓外界忍不住懷疑，方男是否想藉由「事故後喝酒」影響酒測值，藉此規避酒駕刑責。

穿著全身黑、右手臂別上孝誌的黃暐瀚5日下午4時許在台中市地檢署檢察官的陪同下，進入殯儀館認屍，進入停屍間約停留1分鐘左右便快步走出，只見他眼眶泛紅、不發一語，神情落寞地坐在一旁椅子上休息，現場氣氛令人鼻酸。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

【更多新聞】

快訊／闖鉅星匯「潑蟑螂」！ 4男遭聲押禁見



撞殺黃暐瀚母時間軸曝！美髮師喊：純唱歌沒喝酒…警追包廂內真相



泰國台商持假陰性證明返台…檢「偽造文書」偵辦！可處5年以下徒刑