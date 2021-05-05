快訊／IDF戰機降落偏離跑道　空軍道歉：影響民航機5架次

▲IDF戰機。（圖／示意圖）



記者陶本和／台北報導

澎湖馬公基地5日一架IDF戰機在完成例行訓練後，於12時38分落地時，滑行中偏離跑道。對此，空軍表示，人機均安，跑道暫時關閉至13時41分時重新開啟，影響民航機共5架次。

空軍司令部下午表示，所屬IDF戰機一架，本日中午完成例行訓練任務，返降馬公基地時，於12時38分時落地滑行中偏離跑道，人機均安，跑道暫時關閉至13時41分時重新開放，期間影響民航機計5架次。

空軍司令部已組成專案小組調查事件肇生原因；對於造成民航起降不便，深表歉意。