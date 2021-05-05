陸疾控中心證實：3名回國者疑在印度感染變種病毒

▲印度首都疫情全面爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者任以芳／綜合報導

印度疫情爆發，大陸疾控中心證實，輸入風險已經增加。 《中國疾病預防控制中心週報》（英文）證實有3例從重慶入境的新冠病毒確診病例，經基因組測序發現這3例確診患者感染的病毒為在印度流行的變異病毒，推測感染可能發生在印度。

《澎湃新聞》報導稱，上述病例披露於論文《Emerging Variants of B.1.617 Lineage Identified Among Returning Chinese Employees Working in India — Chongqing Municipality， China， April 2021》，作者來自重慶市疾控中心、大陸疾控中心等。

論文顯示，這3名確診患者（年齡在20-30歲之間）來自同一家手機公司，該公司在印度諾伊達（Noida）設有生產基地，自2019年底以來他們一直與印度同事在那裡工作。 他們在工作場所受到良好保護，並被在要求無塵環境工作，他們採取了相關的預防措施，以應對在印度的日常生活中新冠病毒大流行。

根據流行病學調查報告顯示，3人於4月19日，當時他們包車從印度諾伊達到印度首都新德里，當天轉機飛往尼泊爾加德滿都。 他們在整個行程中都穿著防護服，N95口罩，護目鏡和手套。

▲大陸證實有三名回國者，疑似在印度感染變種病毒。（圖／路透）

在加德滿都他們乘坐包車到達旅館，並在那裡住到4月21日。當天早上，他們乘坐包車去機場，並採取了充分的保護措施，然後飛往大陸重慶市。

流調報告顯示，他們在印度的核酸檢測多次出現陰性，而患者A和患者B的最新陰性結果是4月17日，患者C的最新陰性結果是4月19日。

在重慶3人被轉移到新冠肺炎救治定點醫院重慶公共衛生醫療中心。 3名患者的體溫正常，胸部CT結果提示感染性病變，被確診為新冠病例。

論文顯示，確診患者的樣本已送至重慶市疾病預防控制中心，並於4月28日至30日進行了測序。 基因組序列的分析表明，這些分離物屬於Pangolin譜系B.1.617，這是印度的一種新興變種，在3個分離株中觀察變異位點與印度B.1.617.2變異體相同，支援這3例患者「感染可能發生在印度」。