黃國昌踢爆寶和會槍手「特見12次」！北監認了：不能透露是哪名立委

記者陳雕文／新北報導

館長陳之漢的委任律師日前踢爆，竹聯幫寶和會透過民代安排在監槍手特見，甚至還有爆料指出，台北監獄批准了寶和會大哥及旗下成員以特見或增見槍手陶彥誠多達16次，而按程序來說，特見必須由立委本人到場。對此，台北監獄副典獄長30日出面回應，並認了有特見一事，但對於是哪名立委特見，副典獄長笑而不答。

▲黃國昌踢爆寶和會槍手特見12次，北監認了。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

黃國昌28日在開庭時透露，寶和會透過民代安排在監槍手特見，而爆料內容顯示，寶和會疑似透過鍾姓股市炒手居間向北監斡旋辦理特見或增見，期間則在2019年7月起至2020年9月間，鍾致電給時任北監典獄長謝琨琦，讓陶獲得12次特見與4次增見，其中會見者都是寶和會成員，其中有1次還是犯下館長槍擊案槍手劉丞浩，爆料者質疑根本不符特見與增見理由。

▲北監副典獄長出面認了特見一事。（圖／記者陳雕文攝）

對此，台北監獄副典獄長李金德30日出面表示，戒護、教化、輔導，或者有其他重大事故、事由，監獄基於任何有必要的時候，就會核准他相關接見，「是不是寶和會成員我們不得而知，只要符合相關法律規定都可以來申請這類接見。」

另外，對於特見一事，李金德則默認此事。不過，一般來說，若要特見，必須由立委本人到場，而增見則需由民代填單，而寶和會槍手特見了12次，但是由哪名立委來見，李金德笑而不答；至於槍手增見了4次，會面對象也疑似都是寶和會成員，李金德對此則回應，「無法辨識」，且強調所有接見程序都是符合規定。

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