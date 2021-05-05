蔡英文獲HFX馬侃獎！　中駐加使館：立即取消錯誤決定

▲北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。（圖／哈利法克斯論壇推特）

記者任以芳／綜合報導

北美最大安全論壇「哈利法克斯論壇」（HFX）4日正式宣佈，頒發「馬侃公共事務領袖獎章」給總統蔡英文。對此，中國大陸駐加拿大使館今（5日）在官網發布聲明指出，「哈利法克斯國際安全論壇不顧中方嚴正立場，執意向台灣領導人蔡英文頒獎，嚴重違反一個中國原則，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，中方對此表示堅決反對。」

據了解，這是馬侃獎創立以來，首次頒發給個人。總統府發言人張惇涵也表示，「總統代表國家，因此，她的獲獎並不是代表個人，而是屬於全體台灣人民的榮耀。」

▲蔡英文獲HFX馬侃獎，中使館回應。（圖／翻攝 中駐加使館官網）

針對蔡英文獲獎一事，中國大陸駐加拿大使館發出最新聲明指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。 一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會普遍共識，也是中加關係的政治基礎。 任何炮製「一中一台」、「兩個中國」的圖謀都將註定失敗，任何損害中國國家主權和領土完整的行徑都必將遭到痛擊。

聲明強調，中方敦促哈利法克斯國際安全論壇充分認清台灣問題的高度敏感性，切實恪守一個中國原則，立即取消向蔡英文頒獎的錯誤決定，慎重妥善處理台灣問題，不要再向「台獨」勢力發出任何錯誤信號。