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浪子回頭真人版！脾氣衝亂揍人「曾入獄10年」為妻兒改變　網喊讚

▲孕婦,懷孕（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

一名人妻表示，老公年輕時學人家做兄弟，還被關進監獄10幾年，在鄰居眼中是個瘋子，但這樣的男人卻把她寵得像個孩子，結婚之後老公改變很多，為了孩子也把壞習慣改掉，也可以放心的把小孩交給老公照顧，看到老公的轉變，她內心很感動，「我們要一起陪孩子長大，創造屬於我們的回憶」。

人妻在臉書「匿名公社」發文，老公年輕人誤入歧途，前後被關了10幾年，跟相識時對方脾氣還很衝，一副一言不合就要動手的樣子，在鄰居眼中就是個瘋子，「不知道揍過幾個鄰居，做過多少瘋狂」，但在一起之後，才發現對方柔軟的一面，就算故意惹對方生氣，老公也只是唸一唸而已。

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她透露，經濟比較寬裕的時候，會送物資到育幼院，「我將他的壞脾氣，當作他只是不知道如何去面對處理自己的情緒」，在一起後也盡力開導對方，但讓她就此改觀的關鍵點是「懷孕之後」，老公總是很小心翼翼，深怕一個不小心就會傷害到她跟小孩。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

▲老公的改變讓原PO很感動。（圖／翻攝自Facebook／匿名公社）

她表示，平時髒話不離口的「歹子」，卻為孩子默默戒掉壞習慣，疼愛保護孩子但不會縱容，雖然時常躲懶，但也能把孩子照顧的好好的。最讓她得欣慰的是，有位長輩私底下對她說「原本他爸已經放棄他了，但我看他這段時間真的改變很多，他爸也可以放心了」，就連爸媽都對老公的表現給予肯定，媽媽甚至還說「要找到這種的不容易了，妳自己要珍惜」。

貼文一出後，網友們回應，「妳也不容易，一般的人很難接受這樣的老公」、「送你茄子蛋的那首浪子回頭」、「這種的一般有改過回頭就不會在陷進去了，該玩該做該遇的都碰過了」、「在描述《當男人戀愛時》的真人版嗎」、「難得這地方出現了一篇不毀三觀又勵志的文啊」、「人生最強的魔術師就是太太與小孩」。

▼《當男人戀愛時》劇照。（圖／金盞花大影業提供）

▲▼《當男人戀愛時》劇照。（圖／金盞花大影業提供）

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