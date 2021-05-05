爭搶國二嫩妹！板橋21歲男談判失敗遭砍　背中2刀濺血送醫

▲吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市5日凌晨0時許，1名21歲男子與人為了14歲國中少女爭風吃醋，雙方相約在環漢路四段城林橋下談判，期間2人一言不合，當場爆發衝突，男子遭人持刀猛砍，背部中2刀送醫。警方已將傷者友人帶回派出所詢問案情，初步鎖定涉案的10人、5輛機車，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，吳姓男子（21歲）同時與另名男子愛上一名14歲國中少女，雙方就此爆發感情糾紛，吳男還曾因此痛毆對方，2人之後相約在環漢路四段城林橋下談判，孰料2人一言不合開始大打出手，混亂間吳男遭對方持刀猛砍，背部中刀倒臥血泊，而行兇一方得逞後立即離開，留下吳男及其蔡姓友人（38歲）。

▲地面留下大量血跡、吳男眼鏡也留在現場。（圖／記者游宗樺攝）

蔡男表示，當時坐吳男騎的機車到衝突現場，發現對方有約10多人手持刀械、棍棒，對著自己不斷叫囂，談判過程中就遭人推倒，隨後吳男就被人攻擊，混亂間看不清楚對方具體拿什麼武器。

警消獲報到場，發現吳男背部有2處約10公分刀傷，緊急將他送往亞東醫院急救，手術後暫無生命危險。警方在現場查扣1支鐵棍，並找到沾染血跡的車衣與眼鏡等物，經調閱附近監視器，初步研判有約5輛機車，約10多人涉案，將循線通知其到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

▲吳男機車及所穿衣物染血遺留現場。（圖／記者游宗樺攝）