　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

爭搶國二嫩妹！板橋21歲男談判失敗遭砍　背中2刀濺血送醫

▲▼吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市5日凌晨0時許，1名21歲男子與人為了14歲國中少女爭風吃醋，雙方相約在環漢路四段城林橋下談判，期間2人一言不合，當場爆發衝突，男子遭人持刀猛砍，背部中2刀送醫。警方已將傷者友人帶回派出所詢問案情，初步鎖定涉案的10人、5輛機車，全案將依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

據了解，吳姓男子（21歲）同時與另名男子愛上一名14歲國中少女，雙方就此爆發感情糾紛，吳男還曾因此痛毆對方，2人之後相約在環漢路四段城林橋下談判，孰料2人一言不合開始大打出手，混亂間吳男遭對方持刀猛砍，背部中刀倒臥血泊，而行兇一方得逞後立即離開，留下吳男及其蔡姓友人（38歲）。

▲▼吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲地面留下大量血跡、吳男眼鏡也留在現場。（圖／記者游宗樺攝）

蔡男表示，當時坐吳男騎的機車到衝突現場，發現對方有約10多人手持刀械、棍棒，對著自己不斷叫囂，談判過程中就遭人推倒，隨後吳男就被人攻擊，混亂間看不清楚對方具體拿什麼武器。

警消獲報到場，發現吳男背部有2處約10公分刀傷，緊急將他送往亞東醫院急救，手術後暫無生命危險。警方在現場查扣1支鐵棍，並找到沾染血跡的車衣與眼鏡等物，經調閱附近監視器，初步研判有約5輛機車，約10多人涉案，將循線通知其到案說明，全案依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌偵辦。

▲▼吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲▼吳男與另一人同時愛上一名14歲國中少女，雙方相約談判爆發衝突，吳男遭對方持刀攻擊，背部2處刀傷。（圖／記者游宗樺攝）

▲吳男機車及所穿衣物染血遺留現場。（圖／記者游宗樺攝）

ET快訊
快訊／今年首波有規模雷雨對流胞接近中　「鋒面立夏掃台」防大雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉詐遠雄2.6億元佣金　昌軒建設總經理200萬交保

爭搶國二嫩妹！板橋21歲男談判失敗遭砍　背中2刀濺血送醫

連續兩天！男子不想等公車　竟打電話叫救護車：過來載我一下

闖「江湖情資站」潑蟑螂5嫌全到案！上車驚覺裡面是警察：完蛋了

恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞

快訊／5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案

快訊／SWAG復活了！沉寂34天「3大改版方案」出爐　老司機含淚迎接

為1500萬給教訓！闖鉅星匯潑蟑　4嫌背景曝：集體跳槽「換公司」

長榮家族內鬥「弟弟派」起訴拉下萬年董事長　二審仍勝訴

潑蟑4煞行蹤曝光！為1500萬債務闖鉅星匯　晚上將投案

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

是元介撇分手！溫馨接送李千那　被跟拍有疙瘩「連換3區約會」

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

潑蟑5煞「教訓餐廳老闆」1500萬債　犯案後才知現場都是警察：完蛋了

4歲底迪「玩具不收」把阿嬤氣炸 哭到鄰以為家暴...暖警柔話說服

麵包店員誤開發票...80元變80萬 擔心被課稅4萬元！店家：是壓力

涉詐遠雄2.6億元佣金　昌軒建設總經理200萬交保

爭搶國二嫩妹！板橋21歲男談判失敗遭砍　背中2刀濺血送醫

連續兩天！男子不想等公車　竟打電話叫救護車：過來載我一下

闖「江湖情資站」潑蟑螂5嫌全到案！上車驚覺裡面是警察：完蛋了

恐怖外送員嗆飲料店！年輕妹勸「大家都辛苦」竟遭騎車衝撞

快訊／5煞分工闖餐廳潑蟑...一路南下竄逃　北市警再逮4嫌拘提到案

快訊／SWAG復活了！沉寂34天「3大改版方案」出爐　老司機含淚迎接

為1500萬給教訓！闖鉅星匯潑蟑　4嫌背景曝：集體跳槽「換公司」

長榮家族內鬥「弟弟派」起訴拉下萬年董事長　二審仍勝訴

潑蟑4煞行蹤曝光！為1500萬債務闖鉅星匯　晚上將投案

涉詐遠雄2.6億元佣金　昌軒建設總經理200萬交保

電車痴漢「硬挺緊貼」惹錯人！　女揪衣領霸氣嗆：要我給你割了嗎

交往知名AV女優！　36歲男戰了半年崩潰分手：每天3次壓力太大

歐中關係惡化！　歐盟宣布「中止批准」歐中投資協定

憂Fed升息「美股走勢分歧」　那指重挫261點！台積電ADR跌0.50%

發哥愛店海真私房菜中鏢　老闆娘還原確診機師「包廂用餐」

昆凌曝小周周貼心舉動！孩子給我最大動力就是增進自己的可能

對流通過中！鄭明典喊期待：今山區降雨機率高　首波梅雨鋒面來了

妙齡女獨坐11樓窗外！　勇消垂降飛踢失誤「雙雙重心不穩」下場曝

烏克蘭正妹「在台初體驗」：啊～你在幹嘛！　叫聲大歪樓

3柯基嬉戲打鬧！牠倒地自嗨狂扭　下秒同伴離場未察覺...網：尷尬了

社會熱門新聞

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

台商「確診肺炎」持假報告登機　最嚴重下場曝

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

恐怖外送員嗆飲料店　被勸竟騎車撞人

男子不想等公車　連2天叫救護車：過來載我一下

嘉陽高中女學霸畢業證書放靈堂　漢翔將贈工作服

即／餐會遭潑「上千隻蟑螂」　賣家現身了

喝完玉米濃湯昏睡　起床記憶喪失

爭搶國二嫩妹　21歲男遭砍背中2刀

崔曉菁慘死19年！他被託夢：人名都說了

為1500萬給教訓！闖鉅星匯潑蟑　4嫌背景曝：集體跳槽「換公司」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

中央大學情侶「貼窗邊嘿咻」！學生會證實了

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

慎！炸魚噴蟲！油鍋滋滋響：可以加菜

潑蟑5嫌全到案　犯案後呼：完蛋了

諾富特爆一般客、居檢者混住　桃市府證實：未獲申請

酒店妹喝醉被撿　醒來崩潰：不要

國中兒下課找賣身母！竟遭恩客狂巴頭

即／SWAG復活了！3大改版方案出爐

獨／「最乾淨」兇宅現況曝！滿屋符咒擋血鞋印

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

水神夜襲灌大雨！首道鋒面掃台

陳鎮川一家3口團聚曬娃：等到你了

長賜輪日本船東提共同海損　要求長榮分擔損失「公司回應了！」

峮峮錄影淚崩！　媽心疼「一定承受不少壓力」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽

莊凌芸殞落「最後503秒影片」硬擠微笑告別　突收「妳爸破壞我家庭」長訊…痛心求助媽媽
《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

《火神的眼淚》台灣鯛出沒看了就氣　劉冠廷陳庭妮照SOP救人..反遭投訴！

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

蟑螂賣家現身：他說越大隻越好　曝嫌犯對話「著急想面交、求大量」

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

外送員不滿等太久與店家口角！　女勸「大家都很辛苦」遭肩膀猛撞

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

高鐵台中站被封為「中部百慕達」 像迷宮！機車族：還會繞到彰化

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面