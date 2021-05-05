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台北電影節宣傳片《回家》幕後有洋蔥！廖明毅、邱澤分享新iPhone拍攝心情

▲台北電影節宣傳片《回家》只由鬼才導演廖明毅跟他手上的 iPhone 12 Pro Max 拍攝。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

「我盡量把我的影片拍好，告訴大家這樣可以，而且越來越可以。」就在稍早，2021 台北電影節公開的全新預告片《回家》，片長 1 分 30 秒，這是《當男人戀愛時》男主角 邱澤（ROY CHIU）與劇情長片《怪胎》導演廖明毅（LIAO Ming-yi）首次的合作，而在稍早受訪過程中，廖明毅透露，這一次「真的」只用一支 iPhone 12 Pro Max 拍攝。

疫情與串流平台衝擊，《回家》背後有洋蔥

此次電影節廣告片首次以恐怖懸疑片呈現，片名卻是溫馨的《回家》，極大的反差讓人印象深刻。主演這次廣告片的正是票房才剛破 3.8 億台幣《當男人戀愛時》男主角 邱澤，導演正是《那些年，我們一起追的女孩》執行導演以及執導劇情長片《怪胎》的鬼才導演 廖明毅。

▲此次電影節廣告片首次以恐怖懸疑片呈現，主演者是 邱澤，導演執導劇情長片《怪胎》的鬼才導演 廖明毅。（圖／記者洪聖壹攝）

面對影音串流時代來臨，加上疫情的衝擊，直接影響的還是電影業，廖明毅指出，「希望每個人離開戲院可以帶走一些東西」，這是很多電影創作者會講的話，所以把這句話當作這次廣告片的主軸。這次廣告片的片名為《回家》，主要的訴求還是希望大家從中找回一些回到戲院的熱情。

廖明毅進一步指出，走進戲院跟在家裡看串流影片最大的不同在於，每個人可以在一兩個小時以內，在一個很黑暗的地方，感受一部電影，那是很平靜、很舒服的事情，過程中你會跟創作者有一些交流，會跟一群陌生人一起笑、一起哭，這是串流平台所沒有的溫度。

邱澤透露他自己跟一般觀眾四刷《當男人戀愛時》，他發現當有人哭的時候，旁邊的人會分享衛生紙。他也套用《回家》的想法：「拍完這部片，我自己也會帶走一些自己對電影的期待。」

▲影音串流時代來臨加上疫情的衝擊，廖明毅以《回家》為號召，希望大家從中找回一些回到戲院的熱情。（圖／記者洪聖壹攝）

台北電影節今年邁入第 23 屆，對於廖明毅來說別具意義，他大學畢業後第一個獎項是由台北電影節頒發，第一部使用 iPhone 拍攝的劇情長片《怪胎》在台北電影節首播，另外廖明毅的老婆也曾是台北電影節工作人員。然而據他所描述，台北電影節有個不成文的規定，預告片通常由上一屆得獎作品導演拍攝，這次破例找他來拍攝，他一口氣就提了三個案子，三個案子有兩個都是跟鬼片有關，並且心理篤定要使用 iPhone 12 Pro Max，如果主辦單位不通過，就一直再提。

邱澤挑戰內心最大尺度

「這次我會接受是因為它很短。」對於邱澤來說，最大挑戰是自己的心態，他透露自己相當怕「阿飄」，尤其在表演的時候，為了滿足導演的需求，通常需要想像一些情境，把自己投入到那個狀態。所幸導演想法明確、分鏡很精準，加上一些想像力，很快就能完成導演的需求，他認為這方面，某種層度需要默契跟信任度。

▲《當男人戀愛時》男主角邱澤，這次主演《回家》挑戰內心怕鬼的最大尺度。（圖／記者洪聖壹攝）

廖明義用一支手機拍電影的挑戰

此次《回家》全程只有廖明毅本人使用一支 iPhone 12 Pro Max 拍攝。對此，廖明毅指出，以往用大機器拍攝，會有很強的存在感，旁邊還有攝影師、收音師、化妝師等等，演員很容易聚焦，這次邱澤是第一次面對「手機」跟他一個人。因此，他會在每一次拍攝完成之後，就用手機播放畫面給邱澤看，藉此與演員建立信心。

邱澤指出，導演用 iPhone 拍攝時，某個層度不用再為機器服務，更多的是回到角色自身，導演給演員非常大的信心與自由度，所以更容易表達自己，不會沒有安全感。

另外，由於是雙方第一次合作，廖明毅會在事前提出「文字腳本」、「手繪分鏡」以及「現場拍攝分鏡」給邱澤看，透過這樣的形式，不只與邱澤建立了信任感，更因此提升了工作效率。

▲《回家》全程只有廖明毅本人使用一支 iPhone 12 Pro Max 拍攝，挑戰在於需要跟演員建立信任度。（圖／記者洪聖壹攝）

手機拍電影的好處

使用手機拍攝電影的好處還是在於便利，廖明毅表示，以前透過大型攝影機拍攝，通常會嘗試各種表演形式，他認為這是一種消磨。而現在用 iPhone 拍攝，可以直接在現場嘗試不同角度，而且一但跟演員溝通好明確的方向，其實一個分鏡拍一兩次就可以了。接下來他也會一直嘗試用手機拍攝不同類型的電影，事實上下一部劇情長篇電影《夢魘》，就會使用 iPhone 拍攝。

▲廖明毅分享使用手機拍片的好處在於可以直接在現場嘗試不同角度。（圖／記者洪聖壹攝）

使用 iPhone 12 Pro Max 拍攝差異

廖明毅指出，之前的 iPhone 沒辦法放大螢幕，這次因為拍攝成果明顯提升，放到大螢幕不失真，而這最大原因就是主鏡頭光圈變很大、光學防震、可以拍攝 4K，而且可以裁切，這讓前期拍攝跟後期拍攝變得比上次簡單。

不過廖明毅坦言，使用 iPhone 12 Pro Max 的主要原因在於主鏡頭的光學能力優於其他 iPhone 12，否則他還是會選擇比較小巧的手機提升機動性。另外，針對 iPhone 12 Pro Max 首創杜比視界的功能，廖明毅在拍攝的時候並沒有使用，因為所有電影拍攝完成之後都需要做調色的動作。

至於在人力方面，此次使用機器人力後製成本相對少很多，以往需要至少三個人扛一台 25 公斤的攝影機跟腳架到處跑，現在縮減到只有他一人拿手機跟攝影助理，三個不同腳架就完成拍攝。另外，場務組也變少，這次拍攝幾乎沒有配置場務組人力，其餘收音的部分並非使用 iPhone 12 Pro Max 收音，而是另外專業的收音設備。換句話說，此次使用 iPhone 拍攝只減少正規電影的攝影跟場務人力與相關配備，拍攝時間也縮短，這在正規電影裡面會少幾百萬的開銷。

▲《回家》使用 iPhone 全程節省了攝影跟場務人力，拍攝團隊為原本《怪拍》團隊。（圖／取自 YouTube）

廖明毅透露，此次拍攝前後用一支手機，只花了一天半的時間，使用細節更豐富的 10-bit 影像格式拍攝，整個檔案卻只有 8GB，這讓他感到意外。相較於《怪胎》當時使用三支 iPhone Xs 拍攝，不管人力、時間都差很多。

對於未來手機的期待

談到拍攝技巧，廖明毅分享，由於智慧型手機特性的關係，拍攝時會盡量把畫面安排豐富一點，不要去拍太單調的場景，像是停車場那樣的畫面，都是經過設計的，它會讓你覺得畫面更具有電影感。至於用手機拍攝的不二法門就是「一直拍」，藉此訓練構圖能力，他說：「手機就在你的口袋，拿出來多練習吧！」

▲廖明毅分享自己拍攝影片時會盡量把畫面安排豐富一點，建議不要去拍太單調的場景。（圖／取自YouTube）

談到對於 iPhone 的期待，他認為如果之後的 iPhone 三顆鏡頭光圈都跟 iPhone 12 Pro Max 的廣角鏡頭一樣，然後可以拍 5K 甚至更高解析度的影片，那麼基本上就無敵了。 

針對手機拍影片這件事，廖明毅認為，手機攝影不會取代一般大型攝影機攝影或者電影生態，手機攝影只是提供一個做法，有些人像是 李安，他會用很多昂貴的設備拍攝，而他本人更傾向於直接、單純，希望盡量透過 iPhone 拍攝更多作品，告訴大家「這樣可以，而且越來越可以」。

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