▲華航諾富特飯店。（資料照／記者沈繼昌攝）

政治中心／台北報導

華航機師與諾富特群聚感染持續延燒，針對有網友爆料指稱諾富特隱匿70人團客4月23日的入住紀錄，並揚言團員若有確診將連署提告一事，桃園市政府觀旅局4日晚間表示，諾富特飯店有2棟旅館，1館並沒有申請為防疫旅館，維持一般觀光旅館，才會審查通過住宿補助，並非隱瞞不報。

根據鏡週刊報導，有網友在臉書《爆料公社》爆料，諾富特在群聚曝光後，隱匿70人團客4月23日的入住紀錄，直到當事人打1922主動告知，諾富特才回頭連繫，讓他質疑桃園市府及諾富特未做好監督，更痛批諾富特良心何在？

報導指出，曾在4月23日當晚入住諾富特的網友表示，2月底申請了桃園市的旅遊補助方案，針對桃園旅遊景點排了2天1夜的行程及住宿飯店後，交由市府審核，申請的飯店正是諾富特，但市府卻未告知諾富特為防疫旅館，就讓2團共70人的旅遊補助審核過關。

爆料的網友表示，他們去電諾富特訂房，未被告知「就這樣假裝沒事」，70人就在4月23日走完桃園景點，晚間約7點入住飯店，隔天吃完早餐11點退房離開。

對此，桃園市政府4日晚間也做了回應。觀旅局表示，諾富特飯店其實有2棟旅館，分別是1館與2館，其中，只有2館經民航局依航空機組人員相關規定申請做為防疫旅館使用。

觀旅局也指出，諾富特飯店1館並沒有申請為防疫旅館，維持一般觀光旅館，才會審查通過住宿補助，並非隱瞞不報。