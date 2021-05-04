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社會 社會焦點 保障人權

潑蟑5煞逃逸影像曝！北投並排違停遭攔查　案件未通報被放行

記者黃宥寧／台北報導

北市中山區1家知名餐廳「鉅星匯」，3日晚上遭2名惡煞潑蟑，2嫌搭乘機車逃逸，先往中山區逃往大同區堤外便道，再轉進士林進入重陽橋，從三蘆一帶繞行後轉進北投，行經北投大度路跟中央北路口時，將車並排停放在路邊遭盤查，由於當時警方未連線通報，導致5人遭盤查完後便放行離去。

▲▼蟑螂之亂一度逃到北投。（圖／記者黃宥寧攝）

▲潑蟑5煞一度逃往北投，因並排違停遭盤查。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方調查，3日晚間7時許，「鉅星匯」櫃台遭潑上千隻蟑螂，2名嫌犯與另2名圍觀(疑拍照錄影)的共犯隨即逃逸，4人搭乘2台機車在中山區巷弄亂竄，最後棄車搭上另一輛接應的汽車逃逸。

5人逃往淡水、關渡方向時，在北投大度路跟中央北路口並排違停，警方上前盤查，因當時尚未通報案件，所以北投警方並不知情，目前警方僅能依靠線索循線掌握逃逸方向，並清查車牌通知車主到案說明。

據悉，丟蟑螂的5人，懷疑是因為日前鉅星匯老闆吳政男與竹聯幫位於北投的分會有債務糾紛，所以才會找人丟蟑螂，當下並不知道雙北市警局長都在場。

目前警方掌握涉嫌潑蟑的嫌犯有多項犯罪前科，曾經是北聯幫成員，在2020年投靠到竹聯幫育仁會旗下，初步懷疑涉案嫌犯多盤據北投一帶，目前也鎖定嫌犯追查。

3日晚間，2名潑蟑的嫌犯與拍照的2嫌，最後在北投一處地點會合，且會合地點恰巧與「北投槍手風光投案」的地點相近，警方不排除與幫派地緣關係有關。

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