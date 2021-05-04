桃園「腎臟名醫」品田山墜崖150m亡！救難隊守屍一夜吊掛下山

▲搜救隊員一早將徐男遺體搬運至品田山三角點，等待直升機吊掛下山。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

有武陵四秀之首的品田山，3日上午接獲報案，1名57歲的徐姓男登山客與友人同行前往登山，在攀登時疑似未抓好繩索，掉落深約150公尺的山谷間身亡。據友人表示，這名徐姓男子為桃園地區知名的腎臟科醫生；不過院方表示還未接獲訊息，不表示任何意見；家屬方面也不願多作回應。

據了解，這名徐姓男子為桃園中壢一間醫院的腎臟科醫師，也曾經在多間醫院擔任專科主任，資歷相當豐富完整。醫院同事得知消息後，大家都不敢相信，沒想到正在放假登山的徐男，從此竟天人永隔，只是醫院方面以主管下班為由，暫時無法回應。

▲據了解，徐男目前正在中壢1間醫院擔任腎臟科醫師，沒想到在放假時卻發生意外。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹縣消防局表示，徐男失足地點山勢相當陡峭，直升機無法原地吊掛，需由救難人員以人力將遺體搬運至三角點，再由直升機吊掛下山。而救難人員發現徐男遺體時天色已晚，為考量大家安全，只能先暫時停止救援行動，救難人員暫時在高山上休息，4日凌晨繼續將遺體搬運至合適吊掛點。

空勤直升機於4日上午8點39分抵達，順利將徐男的遺體吊掛下山。

激殺4.6折，比買一送一還便宜

►登山客攀品田山墜150米山谷不治！ 空勤總隊直升機吊掛遺體



