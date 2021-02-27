登花蓮屏風山墜崖！　警消漏夜運出遺體

▲救援人員到達現場後，再次評估確認傷者已死亡多時。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣消防局26日14時01分接獲報案，一行5人攀爬屏風山，該團其中一員行經屏風山入山1.3K處附近因不慎失足摔傷，滑落山坡，領隊先行嘗試下切尋找患者，並向消防局請求協助。



消防局獲報立即派遣新秀警消3員，與慈恩駐點人員5員組成第一批救援小組整裝入山搜救，並同時於新秀分隊集結第二批救援人員整裝前往現場協助。登山隊領隊及團員同時於墜落點下切尋找患者，尋獲時患者已OHCA、左手臂開放性骨折，現場並進行CPR搶救。

▲▼天色已暗氣候不佳無法進行吊掛，梯救援人員以SKED包覆固定後，以人力搬運。



第一梯救援人員到達現場後，再次評估確認傷者已無呼吸脈搏且已死亡多時，以SKED包覆固定以人力搬運遺體從溪谷處至步道，因天色已暗且氣候不佳無法進行吊掛，僅能進行人力搬運，由於山路險峻全程陡上且搬運困難耗時耗力，終於當天晚間9時30分將患者成功運送至路面登山口交給等候多時的家屬。





花蓮縣消防局局長林文瑞表示，屏風山入山1.3K處附近近年已有多件摔落案件已發生，登山隊伍進行登山活動前，務必了解該路徑其中危險路段，並評估自身身體能狀況，記得隨身攜帶頭燈以防行程耽擱，導致需夜間行走增加難度及危險。

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