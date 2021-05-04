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全台10大鬼屋員林醫院現況曝！普渡慰亡靈　5月中拆除重建

記者唐詠絮／彰化報導

號稱全台「鬼屋」的彰化縣立員林醫院，建立在1964年間，早年是知名的醫治肺結核病患的醫院，不堪年年虧損，在20多年前裁撤後，921大地震時曾經用來暫放龍邦大樓倒塌的遺體，之後成為廢墟，繪聲繪影的靈異傳聞不斷；4日下午舉辦祈安法會，預計5月中旬拆除重建成社福大樓，2023年完工啟用。

▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

名列全台10大鬼屋的員林醫院，電視台曾借用來拍「鐘樓怪人」的靈異場景，2018在文化局解除列冊追蹤後，縣府及公所運用前瞻計畫及自籌款項共2億經費元，拆除興建為綜合社福大樓，大門前只見黏貼一張紙寫下「社福大樓」，封鎖線也被剪斷，今天整棟建築也跟著曝光。

▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

員林醫院位在員林市西區三義里，隱身在社區活動中心及市立托兒所間，這棟高二層樓的白色外牆已經斑駁一片灰黑，窗戶也破了，令人毛骨悚然的氣氛油然而生，市長游振雄指出，原先的計畫是整棟建築拆除重建，但有神明指點，為求工程進行順利，擇定今天舉辦一天的祈安普渡法會，以慰亡靈及安定民心。

▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

下午的法會由縣長王惠美等地方人士一起舉行開香儀式，王惠美受訪時指出，將在原址興建長照社福大樓，讓這裡成為提供長者及幼兒都能得到最好的照顧，將於5月中旬拆除，2年後完工啟用後，將給在地人一個嶄新的面貌。

▲彰化員林醫院5月中旬將拆除。（圖／記者唐詠絮攝）

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