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鼎晟吸金百億爆案外案　張皓翔佯「商辦滿租」詐銀行買樓又遭約談

▲▼鼎晟負責人張皓翔。（圖／記者劉昌松攝）

▲鼎晟、鼎麗公司負責人張皓翔和妻舅李佑鑫再度因涉嫌不動產詐騙案遭約談。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

鼎晟不動產公司負責人張皓翔，和妻舅李佑鑫等人，去年已遭檢察官起訴，涉嫌以投資車位、保證回租等噱頭，吸金上百億元，檢調持續追查發現，除了一般民眾受害外，張皓翔等人還佯稱持有的板橋商辦大樓「滿租」，詐騙王道銀行出資買樓，北檢4日依違反《不動產證券化條例》等罪展開搜索約談。

張皓翔是鼎晟不動產、鼎麗資產2間公司的實際經營人，他先前因涉嫌和妻舅李佑鑫等人，從2012年開始，對外鼓吹民眾投資車位，並打著保證回租、年獲利最多6%等噱頭，吸金上百億元，至今仍欠20多億元沒還，讓許多受騙民眾日子過不下去，張皓翔卻過著奢華生活，公司和個人名下6筆不動產共約3.8億元、另外2艘私人遊艇、存款2千多萬元都陸續被查扣拍賣。

▲▼台北地檢署委託行政執行署台南分署查封吸金案嫌犯的遊艇等待鑑價拍賣。（圖／記者劉昌松翻攝台北地檢署）

▲張皓翔名下的私人遊艇已遭查扣拍賣。（資料照／翻攝台北地檢署）

檢調偵辦起訴張皓翔等人涉嫌吸金案後，又發現鼎晟公司曾在2016年6月間，和王道銀行等法人簽約，由王道銀行擔任《不動產證券化條例》中規定的受託及安排機構，以鼎晟公司、新東北公司共同持有的板橋「板信銀行家大樓」，以即另間公司持有的「台南Focus時尚流行館」當成證券化標的。

但板信銀行家大樓，除了板信商銀確實有承租部分樓層外，其他商辦空間都閒置中，張皓翔等人涉嫌提供王道銀行不實的租賃契約，製造整棟樓滿租，租期1年到3年，王道銀行因此向金管會申請發行「圓滿一號不動產投資信託基金受益憑證」獲准後，在2018年6月21日掛牌上市交易，王道並在2018年8月出資取得板信銀行家大樓所有權，才發現受騙。

台北地檢署檢察官黃筵銘4日指揮調查局北機站，依違反《不動產證券化條例》、《銀行法》、《刑法》詐欺等罪嫌，兵分8路搜索並約談張皓翔、李佑鑫等5名鼎晟、鼎麗公司主管和員工。

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