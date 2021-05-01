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提巨桶水爬4樓！外送見「235元硬幣海」火了　客自曝身分：慢慢數

▲▼提大桶水爬4樓！外送員收235元零錢「上百個1元」　網怒：真糟蹋人（圖／翻攝爆怨2公社）

▲提重物上4樓，客人卻給百個硬幣，讓人感覺超差！（圖／翻攝爆怨2公社）

網搜小組／劉維榛報導

繼《喘爬6樓「被505枚1元糟蹋」　外送妹：我容易嗎》後，又有外送員遇到「1元奧客」惡整，本尊無言表示，當時提了數公斤的超商物品爬4樓，結果客人卻拿著一袋硬幣，其中1元超過100枚，讓原PO氣炸。不僅如此，數硬幣過程中，客人表示也想跑外送，向原PO打聽收入，氣到原PO直接走人。

一名男網友在臉書《爆怨2公社》氣憤表示，某日深夜接到一張訂單，內容物包括甜點零食與一巨瓶礦泉水，整袋頗有重量，而客人備註要求送到4樓，原PO發揮使命必達精神，結果下場讓他氣炸。

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只見客人用廢棄衛生紙袋裝了235個零錢，光是1元硬幣就有100多個，「要我慢慢數！」數到火氣來了，客人卻站在一旁表示，「我是大學生一年級，時間很多，所以也報名了熊貓」，接著向原PO打聽跑一天的收入。

聞言，原PO忍不住翻白眼回嗆，「如果每個人都像你這樣，我就飽了！」當下數到一半，便賭爛下樓離去，結束這一場荒謬鬧劇，「差點理智線斷掉」。

抱怨文曝光後，底下網友拳頭也硬了，「真的會很飽，當作別人時間很多，有夠不尊重，夠沒禮貌」、「這種零錢會讓店家很歡迎，但對搶時間又拿了快10公斤的東西爬了4樓的熊貓來說，根本侮辱！都這麼多零錢了怎麼不準備好鈔票+零錢剛好就好！腦袋是？」「現在學生為何可以那麼沒禮貌？拿鈔票給外送人員很難嗎？這樣真的是蠻過分的」、「終於知道為什麼我面試，不給現在的大學生機會了吧」。

▲▼提大桶水爬4樓！外送員收235元零錢「上百個1元」　網怒：真糟蹋人（圖／翻攝爆怨2公社）

▲內行建議可以買硬幣盒！（圖／翻攝爆怨2公社）

留言串中，也有苦主分享類似狀況，「我先生收過400元都是1元的，他好歹還有給你袋子裝，我們袋子還得用要的」、「我也曾經一天收到近2公斤的零錢」。另有網友建議反擊方法，「其實你可以不用自己算有幾個，叫他跟你對點！如果他不願意這麼做，你可以拒收！直接跟客服回報說他沒有錢」。

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