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課堂上「手指給兒子吸」！媽箭步伸手驚動園長　發文討拍：好委屈

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲老師幫孩子戒除吸手習慣，媽媽卻不忍心。（示意圖／記者李毓康攝）

記者黃可昀／綜合報導

多數小朋友在幼兒時期都有吸手指習慣，上幼兒園以後老師會輔助改善，想不到卻有媽媽不忍心，把自己的手指給孩子吸，令校方當場傻眼！這名新手媽表示，由於老師禁止孩童吸手指，但兒子不吸手就會哭，看他淚眼汪汪的模樣實在不忍心，於是就伸手給兒子吸自己指頭，「結果幼兒園園長竟然要我考慮不要念他們學校？」

原PO在臉書「靠北幼稚園」匿名表示，小朋友偶爾會吸手指很正常，不過日前去幼兒園試讀的時候，兒子吸手指立即被老師制止，「但我兒子不吸手指頭就會哭」，又怕給孩子帶奶嘴去上學很丟臉，便私下拜託老師讓兒子吸手指。

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▲▼幼稚園。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲校方看到媽媽把手給兒子吸的舉動，建議她讀別間。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

結果老師聽完後耐心開導，「這位媽媽，吸手手是因為小朋友緊張，妳放心交給我們吧！」不過原PO仍十分擔心兒子狀況，眼看著兒子焦慮到快哭出來，她馬上跑到兒子旁邊「讓他吸我的手」，她也承認此舉非常荒謬，但出發點只是不希望兒子哭鬧影響到班級上課，沒想到此事引來園長關注，甚至建議她讓兒子念別間幼兒園。

原PO文末無奈地說，「我知道防疫期間大家都有點敏感，但這裡不是桃園也不是台北，這麼緊張做什麼！」她只是怕兒子哭會影響他人，才把自己的手指給兒子吸，卻被園長間接拒絕，「真的好委屈..好委屈....我覺得我沒錯啊.....」。

面對原PO出乎意料的舉動與想法，網友紛紛表示驚訝，「媽媽你太緊張了，孩子一進學校就會改掉的，你的不放手讓老師也很難教啊」、「他們拒絕的不是你的小孩，而是你」、「我真心覺得現在的家長比孩子還要脆弱，孩子的適應力很強的，難道要他到小學國中都還吸手指頭？」、「怕帶奶嘴上課很丟臉所以沒給他帶...可是妳卻可以當眾給他吸你的手！？這是什麼概念～」。

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