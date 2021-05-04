單日疫苗接種4166人創新高！華航群聚爆發　增280位同住者施打

▲5月3日AZ疫苗施打人次破4千人創新高。（圖／記者唐詠絮攝）

記者謝承恩／台北報導

華航諾富特飯店群聚感染延燒，引起多起家庭群聚案件。中央疫情指揮中心公布昨（3）日開放醫護人員、中央及地方政府防疫人員及高接觸風險第一線工作人員之同住者，能夠公費接種COVID-19疫苗，當日施打人數達4千多人創新高，其中新增280名同住家人接種，疫苗打氣明顯提升。

中央疫情指揮中心發言人莊人祥指出，為因應疫情防疫政策，公費疫苗施打對象擴大到1至3類對象之同住家人，5月3日開打後，新增280名符合資格的接種者。當日新冠疫苗公費接種2413人、自費接種1753人，回補19人，共計施打人次4166人。

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▲5月3日開放一至三類對象之同住家人可以公費施打COVID-19疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

中央流行疫情指揮中心今（3）公布新增8例個案，其中有2例是華航機組員，案1153是機師、案1154是空服員，其中案1153在可傳染期間曾有公共場所活動史，曾去松山區南京東路HOMIES SOFT BAR飛鏢運動酒吧和民生東路海真私房菜餐廳。

指揮官陳時中強調，這次疫情只要每個環節多做一些就有很大不同，明天就是世界手部衛生日，民眾要持續洗手、戴口罩、保持社交距離，更重要的是可以施打疫苗，共同提高防疫意識跟安全網。