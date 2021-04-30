國民黨抗議日本排核廢水　總統府：政治操作無助台日合作關係

▲國民黨抗議日本核廢水，要求蔡英文道歉、謝長廷下台，步行至凱道抗議。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

不滿駐日代表謝長廷對於日本核廢水發言失當，國民黨立院黨團30日在立院提案，要求總統蔡英文應即刻撤換不適任的謝長廷，遭民進黨以人數優勢否決；為此，國民黨立委轉往凱達格蘭大道，要求謝長廷下台、蔡英文出面道歉。總統府表示，政府已表達高度關切與反對，呼籲在野黨勿扭曲事實，任何政治操作無助台日合作關係與區域和平穩定。

針對國民黨在總統府前召開記者會抗議，總統府發言人張惇涵表示，政府已表達高度關切與反對，呼籲在野黨勿扭曲事實。第一，總統府尊重立法院表決結果，但仍必須再次強調，關於日本將於兩年後排放福島核電廠含氚廢水的議題，從總統府、行政院、外交部、農委會、原能會，乃至駐日代表謝長廷等，皆向日本政府表達我方高度關切，原能會也以書面表達反對。在此，總統府呼籲在野黨，監督國政無可厚非，但應本於事實，而非扭曲事實。

第二，任何國家核電廠排放廢水，應依照國際標準，而非意識形態。我國政府立場非常清楚，無論是任何國家，核電廠的相關廢水排放，都必須依照國際原子能總署（IAEA）的規範和標準來辦理，不是依照藍綠，也不是依照意識形態。

張惇涵說，各界對於福島核電廠排放廢水的新增風險，當然有所憂慮，因此，我方要求日方的相關處置措施，必須符合國際標準，也必須將完整資訊與台灣共享。而政府各部門一定會幫漁民把關、幫國民健康把關、幫海洋環境把關。

第三，台日合作朝更緊密進展，在野黨政治操作無助台日合作關係與區域和平穩定。張惇涵表示，4月17日美日兩國領袖的共同聲明，強調台海穩定的重要性，這不僅是52年來第一次提到台灣，並且根據日本《日經新聞》最新民調，此舉獲得74%日本民眾的肯定支持。

而日本也於日前公布「外交政策藍皮書」，強調台灣是極為重要的夥伴與朋友，並支持台灣參加世界衛生大會。由此可見，台日關係正在朝向更緊密合作的方向進展，在野黨不斷進行政治操作，甚至煽動仇恨情緒，完全無助於增進台日合作關係，更無益於區域和平穩定。