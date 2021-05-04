講不聽！台鐵列車起火又延誤通報　運安會擬處分「最高罰250萬」

▲台鐵中壢站上月發生列車起火事故。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

國家運輸安全委員會在普悠瑪事故發生後掛牌成立，依規定台鐵若發生行車事故，都必須立即通報運安會調查，避免證據毀損等情形發生。然而台鐵多次延誤通報重大事故，運安會主委楊宏智表示，「蜜月期」已過，下周將針對上月11日台鐵中壢站列車冒火事件通報不完全開會，最高可罰台鐵250萬元。

楊宏智表示，對台鐵的宣導期已過，然而台鐵仍不斷有通報延誤的狀態，運安會下周將召開行政處分會議，針對上月11日台鐵126次自強號在中壢站冒火事件，台鐵延誤通報或通報不完全的事實，討論是否需要進行實質處罰，與處分金額多寡，決議後再送委員會審核。

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▲運安會主委楊宏智。（圖／記者屠惠剛攝）

楊宏智表示，上一次有類似處分事件，是2016年復興空難發生後，興航洩露調查資料給媒體，依法開罰300萬元。當時事件為「飛航事故調查法」實施12年以來首次開罰，且是處分最重的一次。

根據運輸事故調查法規定，境內重大運輸事故發生後，運具所有人、使用人、超輕型載具活動團體及運輸管制、消防或警察機關均應於得知消息後2小時內通報運安會，違者處50萬元以上、250萬元以下罰鍰。