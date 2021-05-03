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太魯閣美籍罹難者父母追究台鐵法律責任　1500萬不應視為合理賠償

▲▼太魯閣號美籍罹難者Senead Short父母呼籲，追究台鐵法律責任。（圖／翻攝影片）

▲太魯閣號美籍罹難者Senead Short父母呼籲，追究台鐵法律責任。（圖／翻攝影片）

記者黃巈禾／台北報導

台鐵太魯閣號出軌事件釀49死，事發至今1個月。時代力量立委王婉諭與大恆國際法律事務所律師陳孟秀，3日在立法院舉行「金錢不該被視為人命的合理賠償，一封太魯閣號美籍罹難者Senead Short家屬（父母）的公開信」記者會，由陳孟秀代讀家屬的中文譯文公開信。

Senead的父母在影片中表示，女兒Senead是個滿懷熱情、堅定地追求人生各種冒險與可能性，並深深啟發她周遭的人。然而，這道閃耀的光芒卻在24歲時，在太魯閣號的事件中不幸罹難。

Senead的父母指出，Senead於大學求學期間，便活躍於ONE反貧疾運動、在美國聯合勸募組織實習，也曾經到法國尼斯留學。大學畢業後，Senead加入門諾會在黎巴嫩首都貝魯特的志工活動，救助敘利亞難民，原先在中國福州擔任老師，因為新冠疫情提前返回美國。

Senead的父母提到，Senead並沒停下腳步，而是加入美國當地的食物銀行的志工活動，為不幸因疫情失去工作或收入的人們提供食物和住所，後來獲得美國的Fulbright訪台獎助金，才到台灣擔任英文老師，原先計畫在台灣耕耘後，回到研究所攻讀國際關係，因為對國際外交懷抱很大的興趣，也期待有朝一日能夠成為美國大使。

Senead的父母提及，任何一個認識Senead的人，都認為Senead可以為這個世界帶來改變，變得更好，她重視世上的每一個人，是個不折不扣的人道主義者，這世界上所有美好的詞，都不足以形容女兒，「然而，Senead卻離開了我們，讓我們只能在失去她的傷痛中度過餘生」。

對於衛福部分配善款，將提供新台幣1500萬元賠償金給罹難者的家屬，Senead的父母表示，肯定台灣民眾對這次悲劇的幫助，也認為這樣的善舉令人感動與尊敬，他們更無意否定台灣人的愛心，他們擔心的是，在本次事件中，台鐵的利益凌駕民眾的安全。

Senead的父母認為，之所以要追究台鐵的法律上責任，是為了台鐵未來的安全性，並預防日後發生其他悲劇，無論是新台幣3000萬元、或者1500萬元，都是筆不小的金額，然而，卻不應該被視為對女兒性命的合理賠償。

Senead的父母指出，2018年造成18人死亡的台鐵普悠瑪事故的調查報告中顯示，肇事原因是超速和ATP自動防護系統未運作，在此次太魯閣號事件之前，先前的這些肇事原因是否已解決或改善？甚至，早在1981年鐵路事故後，台鐵有何後續改善？這些問題是否已經解決？如果沒有，難道台鐵不應該承擔更大的賠償義務嗎？

Senead的父母強調，他們關注的並不是賠償金多少，而是因台鐵的重大過失所生的金錢賠償，應用於成立基金會，紀念Senead並幫助世界各地的人，這樣的為善之舉，不僅是Senead的初衷，也是她一生中所奉行的信念；同時，必須要對台鐵的法律責任追究到底、並使台鐵承擔更大的賠償義務，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。

Senead的父母沉痛地呼籲，最不希望看到的，是這個世界上有任何其他父母，像他們一樣經歷這樣的悲劇，只能在失去摯愛的傷痛中度過餘生。

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