蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近　環境消毒5天

▲新北市蘆洲區某補習班宣布停課5天。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者崔至雲／台北報導

華航多名機師相繼確診新冠肺炎，疫情逐漸擴大至諾富特飯店與確診者的家人，且確診者足跡遍佈全台，包括雙北、桃園等地。新北市蘆洲區某補習班忽然宣布停課5天，引起地方居民議論，甚至謠傳有學生家長確診。教育局回應，該補習班表示因考量最近疫情升溫，且考量最近疫情涉及三蘆地區，足跡太近，擔心有潛伏期，自主停課5天進行環境消毒。

地方盛傳，新北市蘆洲區某補習班因疑似有學生的同住親友確診，家長擔心孩子遭受異樣眼光，因此向補習班請假，補習班得知後，也宣布自主停課5天並消毒。

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不過教育局表示，經與補習班了解，該補習班表示因考量最近疫情升溫，為維護師生安全，爰自主停課5天(5/3-5/7)，進行環境消毒作業。教育局進一步說明，補習班是考量最近疫情涉及三蘆地區，因足跡太近，擔心有潛伏期，於是自主停課5天並消毒。

另外，網上也流傳新增的確診者在蘆洲一帶相關足跡。對此，中央流行疫情指揮中心回應，相關接觸者還在匡列中，詳細疫調今日一併公布。

指揮中心昨日公佈新增兩例本土個案，其中案1145為華航諾富特飯店的外包商水電工作人員，本國籍40多歲男性，4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後安排就醫採檢，於昨日確診(Ct值13)。已初步掌握個案接觸者23人，其中20人列居家隔離、3人列自我健康監測；個案可傳染期間之活動史及接觸史持續調查中。

