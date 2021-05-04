逛好市多路人狂偷瞄！人妻見推車裡「1顆頭」秒懂　釣出內行讚好吃

▲好市多常常有新品會吸引一窩蜂掃購。（圖／記者黃可昀攝）



記者黃可昀／綜合報導

無論是開派對或是一般家庭晚餐，很多人會到美式賣場好市多（Costco）採購，選擇多樣且常常推出新品！一名人妻日前去好市多買晚餐食材，在逛的時候就發現，很多人目光都停留在她的推車內，幾乎經過的人都會好奇地往裡面瞄一眼，仔細觀察大家視線才知道，原來所有人都被她推車內這顆「頭」吸引了。

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▲大家都在看這顆魚頭。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



人妻在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她這趟去好市多買了社團內紅很久的「鮭魚石狩鍋」，單從外表來看，這鍋料給得很足完全不手軟，有蛤蜊、魚肉、香菇、蔬菜，還有一整顆完整的鮭魚頭，看起來十分新鮮又吸睛，也難怪把這盒放在推車時，「經過的人都會不自覺往那顆魚頭看一下」。

▲可自己添加食材變火鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



她也分享了料理方式，只要把內容物與湯底倒在鍋裡加熱即可，依個人喜好加入肉片、火鍋料就成了澎湃的一餐，份量夠全家人吃，味道也是無可挑剔，也難怪這盒「鮭魚石狩鍋」可以在版上紅這麼久。實際查詢價位，鮭魚石狩鍋一盒599元，多數網友認為價格合理，因為分量足夠且食材都處理好只需加熱，是很省時的懶人料理。

不少吃過的人也分享食用心得，「我昨天也買了，覺得不錯吃，自己加碼赤嘴，湯頭好讚」、「想吃了」、「看到魚的頭就不忍直視。」