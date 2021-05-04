　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

逛好市多路人狂偷瞄！人妻見推車裡「1顆頭」秒懂　釣出內行讚好吃

▲▼好市多,內湖好市多。（圖／記者黃可昀攝）

▲好市多常常有新品會吸引一窩蜂掃購。（圖／記者黃可昀攝）

記者黃可昀／綜合報導

無論是開派對或是一般家庭晚餐，很多人會到美式賣場好市多（Costco）採購，選擇多樣且常常推出新品！一名人妻日前去好市多買晚餐食材，在逛的時候就發現，很多人目光都停留在她的推車內，幾乎經過的人都會好奇地往裡面瞄一眼，仔細觀察大家視線才知道，原來所有人都被她推車內這顆「頭」吸引了。

▲▼鮭魚石狩鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大家都在看這顆魚頭。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

人妻在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，她這趟去好市多買了社團內紅很久的「鮭魚石狩鍋」，單從外表來看，這鍋料給得很足完全不手軟，有蛤蜊、魚肉、香菇、蔬菜，還有一整顆完整的鮭魚頭，看起來十分新鮮又吸睛，也難怪把這盒放在推車時，「經過的人都會不自覺往那顆魚頭看一下」。

▲▼鮭魚石狩鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲可自己添加食材變火鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她也分享了料理方式，只要把內容物與湯底倒在鍋裡加熱即可，依個人喜好加入肉片、火鍋料就成了澎湃的一餐，份量夠全家人吃，味道也是無可挑剔，也難怪這盒「鮭魚石狩鍋」可以在版上紅這麼久。實際查詢價位，鮭魚石狩鍋一盒599元，多數網友認為價格合理，因為分量足夠且食材都處理好只需加熱，是很省時的懶人料理。

不少吃過的人也分享食用心得，「我昨天也買了，覺得不錯吃，自己加碼赤嘴，湯頭好讚」、「想吃了」、「看到魚的頭就不忍直視。」

ET快訊
峮峮錄《飢餓》淚崩！　媽心疼：妳一定承受不少壓力
快訊／台股重挫逾500點！　航運、鋼鐵、面板跌停
本土案例到這看病　永和某診所緊急消毒停診14天
快訊／台鐵烏日成功站　驚傳列車出軌

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

第二人半價！搭高鐵「衝高雄住五星飯店」只要1675元還送早餐

全國電子「爽快認賠」28支手機！網讚爆揪甘心　分析1關鍵：能3贏

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

2男持千隻蟑螂「砸700人警餐敘」　台北警察局長陳嘉昌也在場！

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

成大工學院長候選人遭控論文「一稿兩投」　調查結果出爐

醫一周前「細思極恐」推測成真　1圖看最新確診者5縣市完整足跡

雙北市長齊轟「陳時中防疫失職」　蘇貞昌：他再神仙也做不到

貨物列車出軌！台鐵急喊「無人傷亡」：僅是轉轍器被擠壞

喉嚨痛採檢！台北男「怕個資洩漏」拒報身分證　對話曝光...網爆氣

台灣最大「蟑螂繁殖場」直擊　一隻身價竟高達5000元

雙北警察局長餐會遭潑蟑螂！　蘇貞昌：大力支持掃黑

第二人半價！搭高鐵「衝高雄住五星飯店」只要1675元還送早餐

全國電子「爽快認賠」28支手機！網讚爆揪甘心　分析1關鍵：能3贏

基隆東岸高架「6車連環撞」！特斯拉車尾凹陷爛毀　女駕駛送醫

不甩「控制狂」醜名！徐睿知百想人氣投票首日　力壓申惠善奪冠

台南「台版吳哥窟」即起閉園　因諾富特確診者足跡離園區不到1小時

韓男高生連摸3女團成員！興奮深吸一口「正妹手味」　下秒直接昏倒

基隆暖警趴高溫地面潛入水溝洞口　「通槍條」勾回祖傳三代戒指

《人間條件七》破28年售票紀錄！吳念真被喻「台版莎士比亞」

不只驗血糖！外媒曝Apple Watch將可測「酒精濃度」

交通更順暢　台南市區1300處號誌週期改善　

雲端最前線／陳嘉昌出席義警餐會遭潑蟑螂！綠排黑令能止血？

家中出現「棕色呆頭蟲」趴拖鞋！網嚇呼魔王級害蟲：卵比本尊可怕

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

生活熱門新聞

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

全台中獎！梅雨季首道鋒面周三到　「連下3天」地區曝

全台病例分布圖曝　新北「由橘轉紅」

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

12星座「心裡只有你」的鐵證！網羞喊：一放假就黏著

3歲童胸部遭折疊桌夾住身亡　醫3點提醒

三星手機標價少1個0　全國電子出售量曝光

酸「飯店26K學徒」不如去超商！反被砲翻

蘆洲某補習班突停業！教育局證實：與確診者足跡太近

確診水電爆「防疫新破口」　3天空檔來不及隔離

更多熱門

相關新聞

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

好市多1商品復活！網：一直買好邪惡

美式量販好市多(Costco)靠著提供低價商品的承諾和販售獨家品項，不斷吸引死忠的消費者。其中許多人會選購好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），像是衛生紙就曾經造成「喪屍」搶購的熱潮。如今又有會員在臉書透露另一款「超邪惡」自有品牌商品讓她愛不釋手，甚至指它是「人生極重要療癒系食品之一」，引發網友熱議。

好市多40元美式送蛋糕！她買完傻眼

好市多40元美式送蛋糕！她買完傻眼

好市多買「現烤雞大腿」忘記拿！網笑：誰的駕照？

好市多買「現烤雞大腿」忘記拿！網笑：誰的駕照？

缺水「禁吃火鍋」妻隔1周卻買酸菜鍋！他懵了

缺水「禁吃火鍋」妻隔1周卻買酸菜鍋！他懵了

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒

關鍵字：

好市多鮭魚石狩鍋

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

李千那、是元介「根本沒分手」

莊凌芸存款「留給小寶寶」輕生前和媽私訊曝！

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面