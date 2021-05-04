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人生極重要！好市多「邪惡雪糕」10年後復活　鐵粉哭求：別再停賣了

▲▼有網友在臉書社團大推一款好市多商品。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲有網友在臉書社團大推一款好市多商品，引發關注。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說，下同）

網搜小組／閔文昱報導

美式量販好市多(Costco)靠著提供低價商品的承諾和販售獨家品項，不斷吸引死忠的消費者。其中許多人會選購好市多自有品牌科克蘭（Kirkland Signature），像是衛生紙就曾經造成「喪屍」搶購的熱潮。如今又有鐵粉在臉書透露另一款「超邪惡」自有品牌商品讓她愛不釋手，甚至指它是「人生極重要療癒系食品之一」，引發網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，表示自己每次去好市多時，一定會在一樓熟食區的窗口購買自有品牌科克蘭的一款「療癒雪糕」，只是後來這個商品不知什麼原因就消失了，直到這幾年才又重出江湖，不過她也發現，這款香草巧克力杏仁雪糕悄悄的換成了盒裝，讓她一次都會買很多。

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▲▼有網友在臉書社團大推一款好市多商品。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

原PO形容，這款雪糕的巧克力脆皮比一般市售雪糕厚又香，杏仁也蠻大塊的，吃起來厚實濃郁奶香夠，「真的又愛又恨啊！雖然名氣沒有GODIVA大，但卻深深得我心，真心覺得更香濃好吃，推薦給螞蟻人」，她也文末哭求，希望這款商品別再停賣了，因為它已成為「人生極重要療癒系食品之一！」

文章曝光後，馬上就吸引不少網友討論，紛紛留言表示，「感謝推坑，觀望很久了」、「這個好吃，冰箱必備」、「這個超級超級好吃啊！」、「上星期才解決一盒」、「哎呀！你怎麼把它爆出來了！我還想繼續輕鬆買耶」、「我老公的最愛的，冰箱只能3隻以上庫存，低於就要立刻出發好市多」、「我以為一盒18支很多，但不過幾天，家裡冰櫃裡只剩2支...」

也有網友分享了這款雪糕10幾年前的做法，「10幾年前是點餐後，雪糕才撕開包裝，整支浸進巧克力醬，拿起後立刻放進堅果碎中，用堅果碎埋起來拍緊再交到客人手上。超好吃！」

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