　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

記者驚險登末班機逃離印度！　曝2月「舉國放縱狂歡」釀最嚴重疫情

▲▼ 印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度新冠肺炎疫情嚴重。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

印度疫情在2月一度驟降，幾乎所有人都認為最壞的已經過去，人們開始聚在一起派對尋歡，直到幾周後情況劇烈轉變，醫療系統超載崩潰，老舊火葬場重啟還加開，官員草率忽略實際死亡人數，全國頓時陷入混亂。印裔英籍記者多希詳記了2月以來的情況，她趕上最後一班飛離印度返英的班機，並說當自己得知能上機的消息時，倒在祖母的懷裡，心情是悲喜交加。

多希（Vidhi Doshi）在英國《週日泰晤士報》上發表報導文章，寫下2月至今她的親身經歷，以及眼中所見陷入煉獄一般的印度。她在文章開頭寫道，身為一名印度裔英籍人士，在印度和英國都有家庭，今年2月因為祖母被診斷罹患乳癌，她從英國飛回印度去探視祖母，彌補過去多年來家人分隔兩地的時光，當時英國正處於第二波嚴重疫情的高峰，而印度已經降至每日死亡人數不到100人的情況，確診數字也在不斷下降。

印度總理莫迪（Narendra Modi）還對全國表示，印度是個既年輕又強盛的國家，僅僅靠著群體免疫的方法，就成功抑制了疫情。同時身為一個疫苗生產大國，莫迪宣布送出數百萬劑疫苗給鄰國，甚至是更遠的國家，打算做一場疫苗外交，提升印度在世界的影響力。

▲▼印度西孟加拉邦選舉結果公佈，草根國大黨（TMC）的支持者們上街慶祝狂舞，其中許多民眾未戴上口罩。（圖／路透）

▲印度在2月期間眾人狂歡，即便至今日嚴重慘況，仍有大批民眾在地方選舉結果出爐後大肆慶祝。（圖／路透）

在防疫旅館隔離7天後，多希回到家中與家人團聚，她說當全國看到莫迪如此信誓旦旦，即使不是真正放心，回歸正常生活的吸引力對許多人來說都太過誘人，因此全國各地的婚喪喜慶活動又再次熱鬧起來，餐廳重開、節慶和派對更加用力狂歡，火車和公車重新行駛，莫迪和其他政客的造勢活動有大量的人群參加，而且大多數人都沒有配戴口罩。「從2月到3月，我滑Instagram看到的盡是朋友的自拍、上酒吧和海灘上的美照。我的朋友也一直找我上夜店玩。」多希說即使是高齡86歲的祖父，靈魂裡「派對動物」的熱情絲毫不減，也參加了一場在頂樓舉辦的聚會，還因不幸吃了一顆不對勁的咖哩餃子而食物中毒，住院一個禮拜。

多希承認自己當時也以為最壞的已經過去，印度又是一個歌舞昇平的國家，她去健身房，上餐館酒吧，以為自己只要戴好口罩，定期消毒手部、接受PCR檢測就夠預防另一波可能的疫情爆發。之後她帶祖母去完成第一劑疫苗接種後，終於放下心中大石而痛哭，感覺夢靨終於要結束了。

▲▼印度疫情失控。（圖／路透）

▲▼印度疫情失控，醫療資源嚴重短缺。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度醫院用厚紙板搭建臨時病床。（圖／達志影像／美聯社）

「然後很快地，非常之迅速，事情開始急轉直下」，多希回憶一天下午在祖母位於孟買南部的公寓裡，注意到在醫生這行工作50年、前不久因疫情和自身疾病才退休的78歲祖母，這會兒不斷接到老病人們的來電。她幫其中一位確診染疫的老病人打電話到醫院安排病床，之後跟多希說，「情況愈來愈糟了，妳要小心一點。」

幾天後孟買便又重新宣布實施宵禁，所有酒吧和餐廳都被迫停止營業，整個城市陷入慌張和拒絕認清現實的複雜情緒裡，多希的一些朋友開始囤積物資，待在家中拒絕出門，另一些朋友則仍然計畫要出差或是參加生日派對。

隨著疫情加溫，眾人對官方統計數字的真實性仍有相當程度的衝突，印度的變種病毒株「B.1.617」傳播性極強，在人們手足無措的同時，正在全國擴大肆虐。然而對許多人來說，新一波的疫情除了死亡和激增的染疫人數之外，也意味著印度的經濟要再次受挫，人們會失業、家庭會因沒有收入而挨餓、債務會高築；一段在通訊軟體WhatsApp上流傳的影片，一名孟買的小商家公然拒絕警察奉命執行的命令，硬是不肯關門「吃自己」，商家老闆絕望地吼著，「我已經準備受死了，但我絕不會拉下鐵門！」

▲▼印度,新冠肺炎,醫院。（圖／路透）

▲▼氧氣供應不足，大量死亡病患，印度各地火葬場24小時焚燒遺體。（上圖／路透／下圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度,新冠。（圖／達志影像／美聯社）

4月中旬疫情登上新一波高峰，接連好幾天單日確診人數都突破30萬人以上，多希說她爸媽所住的社區也傳出有人確診，而她就從家裡隔著窗戶，看著救護車載走一位鄰居，而樓下管理委員會的人們正在討論是否要關閉社區禁止外人出入，其他在聽他們說話的鄰里在窗戶內跟他們說，願意為2樓的一對老夫婦煮飯。「沒有其他選擇了，情況實在太糟糕」，管委會的人說。

當時英國正對印度祭出新一輪的禁止入境命令，在英國仍有家庭的多希趕緊搶買飛機票，希望在被擋在家門外前，能盡快登機。接到電話那一刻，她知道自己買到了最後一班班機的機票，「我把臉埋在祖母的懷裡大哭」，而她只有不到4小時的時間能和家人道別，接著還得趕到孟買機場登機。

該篇文章於5月1日刊登，多希此刻已經回到倫敦正在進行隔離，得知在她離開後，印度單日確診人數已經暴增到4萬人，而她說儘管舉國已經被形容成是一個超大型火葬場，總理莫迪仍然試圖隱瞞疫情真正的規模，在一個14億人口的國家發生大流行病，官方統計每天只增加3498人，明顯和火葬場回報的火化人數兜不攏。

情況嚴重到救護車必須等上一個小時的時間，才能把車上的遺體送進葬儀中心，關閉超過15年的火葬場必須重啟，甚至還有煙囪因為24小時燃燒過熱而垮塌。

多希說即便是像巴基斯坦或中國這樣的國家，政府都提供了人民緊急醫療資源，印度人卻被自己國家的領導人背叛。氧氣不足在印度成了另一個大問題，許多重症病患因缺氧而死，人們在醫院得不到氧氣瓶，只好轉往街頭尋找，氧氣瓶的價格也跟著喊高隨高、推特上一名男子拍攝影片哀求人為他的祖父提供氧氣瓶，卻被警方指控他是在散播恐懼。

如今多希的祖父母和父母都還在印度，而她人已在疫情減緩的英國，像她這樣的家庭在全球還有非常多，「現在我又開始在祈禱了，我不求任何事，我只想要他們能存活下來。」

ET快訊
快訊／10秒潑上千隻蟑螂影片曝！　黑衣人猛灑快閃
潑蟑螂鬧場雙北局長　「5人黑幫身分」曝光
李千那、是元介「根本沒分手」！　深夜人肉快遞
莊凌芸存款點名「留給小寶寶」　輕生前和媽私訊曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

記者驚險登末班機逃離印度！　曝2月「舉國放縱狂歡」釀最嚴重疫情

駕駛愛車被拖吊！怒爬上車猛催油門　吊車司機下秒被重壓慘死

陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻資產分配成焦點

天兵媽懷孕29週竟不知情！在飛機上生下男嬰　所有乘客感動歡呼

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

全美單周新增病例35萬「連續3周趨緩」　近1／3人口完成疫苗接種

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點！台積電ADR反跌0.69%

美日外長同意加強合作制中　重申台海和平重要性

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

松山分局之亂關鍵96秒曝光！　所長站電腦前格式化監視器影片

雷／《全明星》MVP出爐…嘉賓被轟回應：有選手罵髒話！　鼓鼓遭點名「態度需加油」

被霸凌哭一個月「起床就看不到」　女孩近乎失明...教化妝找回自信！

水情吃緊！洗車場慶生「噴泡沫」　壽星遭惡整...網怒：有夠浪費水

荳荳心疼護閨蜜「她們是善良的人」！　痛訴感情、友情全遭剝奪：快撐不下去了

記者驚險登末班機逃離印度！　曝2月「舉國放縱狂歡」釀最嚴重疫情

駕駛愛車被拖吊！怒爬上車猛催油門　吊車司機下秒被重壓慘死

陳時中投書加媒　指「台灣模式」可遏止疫情蔓延

比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！　身價3.5兆夫妻資產分配成焦點

天兵媽懷孕29週竟不知情！在飛機上生下男嬰　所有乘客感動歡呼

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

全美單周新增病例35萬「連續3周趨緩」　近1／3人口完成疫苗接種

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點！台積電ADR反跌0.69%

美日外長同意加強合作制中　重申台海和平重要性

全球最大「暗網兒童色情平台」成員逾40萬人！　德埋伏數月逮4嫌

《全明星2》紅隊止8連敗！王家梁感動哭　甜告白「謝謝許維恩都在」

華晨宇新造型「動漫霧粉髮色」！　頂二次元日系長髮震撼82萬人

【零售外送戰】小七吃下外送平台「foodomo」　掀零售業新戰火

航運股滿堂紅「陽明站上90元大關」　法人預估三大利多曝光

高層震怒嚴查蟑螂砸場　黃國昌：這種口號聽久不麻痺也難

潑「上千隻蟑螂」10秒洗臉影片曝！黑衣人猛灑逃光　警界全怒了

隱身基隆山區的歐式私廚！花園城堡「全預約制」如走進童話中

皇家左投掛帥張育成又獲先發　首打席內野飛球出局

網友回報有下雨「雨量紀錄卻一片白」　鄭明典解答雨去哪了

義警餐會遭潑千隻蟑螂　林穎孟：北市治安需立刻大整肅

白沙屯媽回鑾！萬人圍繞朝天宮　震撼空拍錄下全場齊心喊：進哦

國際熱門新聞

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

比爾蓋茲宣布離婚27年髮妻！

辣妹「自助洗車」彎腰炸豪乳　身分原來是百萬網紅

新郎死後轉陽　火葬場在婚禮附近

運鈔車遭搶！駕駛神控場車內畫面曝　

菲律賓戰狼！外長英文國罵飆中國：他X的滾出去

天兵媽懷孕29週竟不知情！在飛機上生下男嬰

台灣支援了　印網：你們才是朋友

40萬成員！全球最大「暗網兒童色情平台」被破獲

美經濟成長樂觀　美股勁揚238點

謝長廷呼籲：美、日應與台灣「聯合軍演」

美國務卿布林肯：美國無意圍堵中國

驚險逃出印度！　記者曝「2月狂歡」釀最嚴重疫情.

她遛狗遇襲「遭黑熊吞下肚」男友目睹慘狀

更多熱門

相關新聞

華航飛完印度救援班機宣布停飛

華航飛完印度救援班機宣布停飛

印度新冠肺炎疫情失控， 已連續超過10天每日新增近40萬確診新冠病例，中央流行疫情指揮中心宣布，自今（4）日零時起，除國人與有居留證外國人外，有印度旅遊史（含轉機）旅客者均暫緩入境。華航表示，2日配合外交部執行印度救援班機，運送醫療設備等物資協助抗疫，目前暫無飛航客、貨運航班。

印度將在首都部署軍隊分配氧氣筒

印度將在首都部署軍隊分配氧氣筒

印度爸爸染疫　家屬拍背畫面惹14萬網鼻酸

印度爸爸染疫　家屬拍背畫面惹14萬網鼻酸

屍體放數小時才清　印度新冠病患想逃

屍體放數小時才清　印度新冠病患想逃

村民拒載染疫父！孝子騎機車「夾屍」送火化

村民拒載染疫父！孝子騎機車「夾屍」送火化

關鍵字：

印度記者

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸殞落　最後503秒自拍曝光

屁孩踢爆電影巨幕！整片換新要價77萬元

竹科媽媽群組「不想讓低端加入」　超高門檻曝光

獨／陳嘉昌出席700人義警餐敘　遭砸上千隻蟑螂滿地竄逃

小一兒吐胎內記憶！天上選媽過程驚呆她

快訊／微軟創辦人比爾蓋茲　宣布與27年妻子離婚

即／Yahoo賣掉了　Apollo砸1400億元成交

遺體逛大街！　他載亡友鬧區騎車「右腳狂拖地」

「易致災梅雨季」來了！2波鋒面接力時間曝　全台有雨

他見驗孕棒臉綠「結紮了」　網一面倒：渣

台北男爆採檢「恐怖故事」　公審醫護遭灌爆

衰男花62萬娶越南嫩妻　海選40女挑中她竟成噩夢

《全明星》選手罵髒話！房思瑜疑暗諷

拍A片遭母親痛譙　吳夢夢暖心力挺

李千那、是元介「根本沒分手」

更多

最夯影音

更多
雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了

雙手全破皮...3寶媽工地扛磚爬鷹架　遭酸小孩可憐...白眼嘆：土水怎麼了
她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

她眼睜睜看愛車被擠「2格塞3台」　傻眼制止遭嗆：沒在台北移過車？

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

男大生撞12汽機車落跑「發限動」　媽媽幫談和解：車壞可以搭公車

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

利路修總決賽成團舞根本沒學！　「站原地拍手」影片曝...網笑瘋

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

母親節分享大會！媽媽hold得住？假日在幹嘛？她爆料：去跟人家玩

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面