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遭控擅改地勤班型「不誠信協商」　長榮航空提3點澄清：不實指控

▲▼長榮航空企業工會到勞動部陳情抗議。（圖／記者余弦妙攝）

▲長榮航空企業工會到勞動部陳情抗議。（圖／記者余弦妙攝）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空企業工會今（3）日控訴公司片面發布公告變更地勤班型，不誠信協商，構成違反團體協約之不當勞動行為。對此，長榮航空提出3點澄清，並批評企工以抹黑方式，不但有悖事實，亦陷機場同仁於不義，長榮航空絕大多數員工深感無奈。

長榮表示，自2018年起，桃園、松山及高雄機場已「逐步」「漸進」調整地勤人員之「短班6小時、長班8.5小時」等特殊工時型態，全面改為8小時之法定正常工時。此為公司既定政策，且依業務調整班型本就是公司的權限，除了松山機場及高雄機場已全面採行外，桃園機場也陸續實施並不斷宣導。

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公司調整班型在前，長榮企工卻在今年度（2021年）3月才提出團體協商，要求不得變更，企圖阻撓公司有關班型調整時程，目前第一次團協時間訂於5月6日，團體協商尚未開啟，長榮企工就抹黑公司不誠信協商，令人遺憾。

▲長榮航空去年爆發空服員罷工案，有機師不滿某位機師變更飛行計畫，在個人臉書網頁公開批評，也引起多人聲援竟挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲長榮航空因應業務需求調整班型，批長榮企工抹黑公司不誠信協商。（資料照／記者沈繼昌攝）

長榮指出，近年來因機隊擴充及代理業務成長，各機場運量持續攀升，致使航班之尖、離峰差異趨緩，每日業務量變得平均，2018年以前，長榮航空為因應離、尖峰航班之營運需求，機場輪班單位先後實施各類長短班工時等班型，後因機場業務日益增長，已無區分長短班的必要。

另依據公司統計分析，短班6小時之班型，員工延長工時之比例偏高，反映短班設計已不符現時需要，實施固定8小時之班型不但有助於穩定員工上下班時間，更可讓員工有更正常的生活作息。

長榮企工聲稱取消長、短班「將使員工無法以短班之特休時數換取一日之休假，嚴重損害員工權益」，實際上班型調整，工時未增加，員工特休時數亦無減少。

申請短班（6小時）特休所免除者為表定6小時之出勤義務，申請長班（8.5小時）特休，所免除則為表定8.5小時之出勤義務，有的人喜歡在短班請特休，有的人覺得長班請特休比較輕鬆，此為個人選擇。

▲▼長榮航空企業工會到勞動部陳情抗議。（圖／記者余弦妙攝）

▲長榮航空企業工會到勞動部陳情抗議。（圖／記者余弦妙攝）

班型變更後，申請固定班型（8小時）特休，所免除則為表定8小時之出勤義務，未有損害員工利益之情事。長榮航空所有員工之年度特休計算均依據法律規範，不會因班型變更而短少。

長榮強調，全球航空產業深受疫情影響，目前長榮航空客運航班運能僅剩不到一成的狀況下，公司仍盡最大努力維持運作，截至目前沒有裁員、減薪，多數員工都能感受到公司的努力，全體員工亦均安排休專案事假，以撙節人事成本。

然而企工以抹黑方式，不但有悖事實，亦陷機場同仁於不義，此種行徑對航空產業整體發展有害無益，長榮航空絕大多數員工深感無奈。

長榮進一步表示，航空產業在面臨疫情如此艱困及全民攜手抗疫的關鍵時刻，深切呼籲長榮企工認知航空產業之困境，和公司一同共度難關，為疫情後的發展做最好的準備，避免損及公司未來競爭力，也無益於勞資和諧。

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