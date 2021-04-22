長榮空服員體驗營母親節限量優惠　2人同行第2人只要888元

▲現任空服教官親自指導，讓學員親自體驗機上送餐流程、美姿美儀課程。（圖／長榮提供）

記者賴文萱／台北報導

長榮航空為歡慶母親節，特別在今年度空服員體驗營2.0版撥出部分名額，即日起至5月7日，祭出「母親節早鳥優惠」促銷方案，兩人同行第二人只要888元，每梯次僅限8組優惠。

長榮航空去年舉辦五星級航空職人體驗營深受好評，為回應熱情的民眾，今年自4月17日起至年底，每隔周六舉辦空服員體驗營，體驗價每位5,888元，另外，無限萬哩遊會員本人可使用5,000哩兌換500元體驗營折價券，折價券可與此次早鳥優惠併用。

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▲長榮航空空服教官親自示範如何在短時間完成優雅的「法式包頭」。（圖／長榮提供）

空服體驗營2.0由空服教官於擬真機艙內指導及示範，讓學員親自體驗機上送餐流程、美姿美儀、艙門訓練區操作艙門、滅火程序訓練、緊急逃生訓練艙演練遭遇亂流或客艙失壓等情節。學員也能享用精緻的豪華經濟艙餐點，課程結束後也將比照完訓空服員，拍照留念並致贈空服教官的簽名證書。

▲長榮航空空服員體驗營母親節優惠方案，第二人優惠價888元。（圖／長榮提供）

同步推出的機長體驗營2.0，每周六舉辦一梯次，為達最佳體驗效果，每梯次將分為上、下午各一組，每組最多4名學員，每位體驗價18,888元，無限萬哩遊會員本人同樣可使用5,000哩兌換NT$500體驗營折價券。

長榮表示，這次和1.0版機長體驗營不同的是，每位學員在機長帶領下可以實飛模擬機長達30分鐘，目前機長體驗營部份梯次尚有名額，持續接受報名中。

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