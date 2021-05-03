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母親節防疫升級！侯友宜下令「室內集會實聯制」老人共餐改外送 　

政治中心／新北報導

諾富特群聚感染擴大，中央流行疫情指揮中心2日宣布新增4名本土案例，其中案1134和案1136相關足跡遍及雙北，新北市長侯友宜3日緊急召開應變會議，下令新北的防疫升級，除了5月份各區母親節活動室內集會採「實聯制」，室外1,000人以上必須要報給衛生局、消防局核定。另外，侯友宜3日也進一步指示新北政府，未來三週，老人共餐要改為外帶。

▲▼2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。（圖／記者楊蕓攝）

▲2名本土案例足跡遍佈雙北，侯友宜緊急召開應變會議。（資料照／記者楊蕓攝）

侯友3日下午緊急召開應變會議，他表示，接到訊息時，就要求各單位總動員，把疫調做清楚，中央公布新增4名本土案例，尤其案1134、1135、1136流竄在雙北跟桃園。此次，從華航染疫到諾富特員工染疫，禍及到整個北台灣，甚至到中南部，從一個定點的群聚感染到家庭群聚感染，然後轉為疑似社區的接觸感染，必須嚴肅面對。

侯友宜表示，他已要求各局處，將以往的防疫層級、消毒次數提高，包括防疫旅館昨天已全部檢視完畢，確保落實防疫SOP，目前全市11家防疫旅館都已經清查完畢，更有加強機制，設置「前進櫃檯」，並將空間場域劃分為「紅、黃、綠區」，確保動線獨立，且要突襲檢查，不能有漏洞。

侯友宜強調，新北防疫不懈怠，五一勞動節連假各區區長全面上第一線緊盯，接下來，包括各區舉辦母親節慶祝活動減少人數進行總量管制，餐會改以發放便當方式，宮廟取消繞境活動，或改用車巡方式，縮小規模，比以往更加嚴謹。他也要求，室內集會採實聯制，室外1,000人以上必須要報給衛生局、消防局核定，這些都要嚴格掌控。

另外，侯友宜也呼籲全民嚴肅戒備，衛生局已經發函提醒轄內所有的醫療院所，看診時要提高警覺，加強TOCC問診，如職業、旅遊史等，落實所有防疫應注意流程，加強通報，並將加強鼓勵宣導符合資格對象踴躍接受新冠疫苗接種。

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