柯文哲批「疫調有時間差」　陳時中承認：會盡量把時間弄到最短

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航案今（3）日再確診2例本土病例，目前累計26例。由於其中有兩例本土個案足跡擴及雙北，台北市長柯文哲也直批指揮中心「防疫破口是不見棺材不掉淚」，更認為現在疫調方式有「時間差」的問題。對此，指揮官陳時中表示，時間差免不了，會盡量把時間弄到最短。

案1129諾富特房務部員工的家人，其中案1134和案1136相關足跡，包括曾搭乘台北捷運和262、254、672號公車，引發台北市民擔憂。針對華航案疫情延燒到台北市，柯文哲表示，階段疫調方式有問題，因為是由確診者的戶籍所在地政府通知中央，中央再告知北市，「速度上有問題」。

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另外，他也提到，若以醫學專家去做檢查，航空機組人員不該跟一般旅客有不同防疫標準，例如進來停留觀察時間，既然一般旅客是觀察14天沒問題才進入社會，那除非全打過疫苗，否則機組人員不該有不同標準，然而這樣可能讓航空業無法運作，就應該要優先施打疫苗。

對此，陳時中回應，時間差免不了，要調查一個人要先掌握通訊和戶籍地址，發現有接觸者是在台北市，就會跟台北市政府通報，我們會盡量把時間差弄到最短。另外，針對機組員沒打疫苗，是否也要比照一般民眾觀察14天？他則表示，相關政策可以檢討，但全部隔離14天要評估，要跟華航、民航局和專家做討論。