廚師自採相思樹皮製迷幻藥毒品辯稱供靈修　二審判刑8年

▲陳男採集相思樹皮製毒，二審判刑。圖為刑事局先前的破案畫面，與本案無關。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市擔任廚師的男子陳勇良，上網得知台灣原生樹種相思樹的樹皮，含有二甲基色胺（DMT）成分，可提煉製作成二級管制毒品，因此他自2018年9月起多次上山採樹皮，提煉製作成迷幻藥上網販售。他被逮後辯稱自己是薩滿教徒，製毒是為了靈修、冥想。但高院認定他曾犯毒11次，仍將他判刑8年。可上訴。

判決指出，陳男在某購物網站上經營「雲霧森林草藥店」，公開販售第二級毒品DMT（二甲基色胺Dimethyltryptamine）及LSD（麥角二乙醯胺），員警瀏覽時，發現這都是二級管製毒品，因此佯稱買家，向陳男購買相關毒品，並以超商取貨的方式取得。經過檢驗後證實陳男確實犯毒，因此向法院聲請搜索票，搜索陳男住處並逮捕，帶回偵訊。

陳男供稱，他是透過瀏覽網站而知悉臺灣原生相思樹皮含有相關毒素，因此才會多次到台北市北投山區，採集樹皮，回家自行製作毒品販售。而檢警根據他的銷貨紀錄，查出另外2名買家，一併傳喚到案，檢方最後依照販售二級管製毒品罪，對陳男提起公訴。

一審法院審理時，陳男坦承因販賣自製之DMT、向他人購入之LSD、MDMA能賺取微薄利潤，所以才鋌而走險販賣毒品。一審認定他總計販售毒品供11次，每次700至3000元不等金額，賺得1萬3700元，將他判刑8年。案件上訴二審。

二審高等法院審理時，陳男又改口說自己為薩滿教信徒，當初是為了宗教靈修及幫助冥想，原本不是要販賣毒品。但二審法院不採信，認為案重初供，當時陳男已經坦承為了利潤販毒，二審改口只為換取較輕刑度，不予採信。二審還認定陳男販毒有罪，考量他販後始終坦承犯行、態度非惡，二審駁回上訴，仍將他判刑8年。可上訴。

