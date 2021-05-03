房務女兒詳細足跡曝！「確診前曾遊花東」　陳時中證實了

記者趙于婷／台北報導

諾富特飯店染疫疫情擴大，案1129房務部員工的丈夫、兒子和女兒都確診本土病例，其中女兒列案1136，昨晚間網路也流傳一篇案1136相關足跡，案1136在4/17~4/20在花東旅遊。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今早上受訪也證實案1136曾到花東遊玩，但他強調「確診日期是29日，旅遊史是20日，因此要說傳染是無意義的。」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者屠惠剛攝）

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案1136為本國籍30多歲女性，亦為機場防疫旅館房務部員工（案1129）同住家人，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢確診（Ct值19），目前指揮中心已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

指揮中心雖然昨已公布案1136確診前可傳染期的相關足跡，曾搭乘台北捷運，但昨晚間網路流傳案1136確診前的詳細足跡，內容寫到案1136在4/17從捷運頂溪搭到台北車站，搭乘台鐵普悠瑪上午8:48分412班次7車15號到台東遊玩，曾入住鴻瑞輕旅一館、知本金聯世紀酒店，4/19搭莒光號81班次8車38號到花蓮，當時入住花蓮馥麗生活旅店，4/20普悠瑪225班次6車3號回台北後，搭乘公車262返家。

對此，陳時中今受訪時被問及是否要公布詳細疫調足跡？他表示，疫調公布足跡要有意義，案1136發病日期是4/29，可傳染期是4/26，更保守一點推到24日或25日，有花東足跡是20日，基本上不是傳染期，公布足跡是沒有意義的。而談到華航案是否會造成社區感染？他也坦言「現在是在社區感染邊緣，目前是家庭內同住家人親密接觸者，離社區感染已經很近了。」