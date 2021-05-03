中美軍事對抗　台學者：「壓制大陸」美軍加強第一島鏈駐防

▲英國《經濟學人》雜誌稱台灣是地球上最危險的地方。（圖／翻攝自Facebook／The Economist）

文／中評社

針對英國《經濟學人》雜誌封面稱台灣是「地球上最危險地方」，台灣軍事評論員亓樂義接受《中評社》訪問表示，關鍵還是美中的戰略部署，中國大陸一度認為研發出射程遠的導彈，美國會退出第一島鏈，結果美軍不但沒有後退，反而加強第一島鏈的駐防，美國中程飛彈部署在印太地區，都在中國大陸的前緣。

他說，美軍未來若恢復第一艦隊編制，搭配駐守日本的第七艦隊，更能有效壓制中國大陸想突破第一島鏈的企圖，美國第一艦隊研判從第三艦隊抽離，機動任務編組，因此不設總部或基地，勢必要找新加坡樟宜港或是菲律賓蘇比克灣合作，也可能找台灣協助，但是把台灣當美軍基地，政治風險太高。

亓樂義，資深媒體人，也是軍事評論員，曾於中國大陸駐點採訪22年，著有《捍衛行動─1996台海飛彈危機風雲錄》，《三戰風雲─新形勢下的台海危機》，與林中斌合著《撥雲見日─破解台美中三方困局》。

最新一期的《經濟學人》以台灣雷達圖為封面，左有中國大陸五星旗、右有美國星條旗，並有軍艦、軍機光點，稱這是「地球上最危險地區」，指台海若爆發戰爭將成災難，美、中須極力避免。

▲解放軍海軍遼寧號航母艦隊。（圖／CFP）

文章也提到，過去數十年來，台海一直維持現狀，其實暗濤洶湧。過去5年來，中國大陸製造90艘大型船艦與潛艦，是美國在西太平洋部署的4到5倍。中國大陸每年生產超過百架戰鬥機，發展太空武器以及精密導彈，射程涵蓋台灣，以及美國在日本、韓國與關島的基地。

首先航母部分，中國大陸雖然有遼寧號與山東艦服役，不過中國跟美國航母是不同等級，實力還有差距。

他解釋，研判航母的軍事實力，首先看「艦載機」，航母噸位大小決定艦載機數量多少，中國遼寧號現在6萬噸，艦載機24架，山東艦噸位大，艦載機可以到達36架，中國兩艘航母頂多60架艦載機，不過美國光一艘10萬噸航母，艦載機可以到達70架。

▲「遼寧號」沒有固定預警機，只有靠直昇機，範圍約150公里。（圖／翻攝解放軍報）

亓樂義說，第二就是「動力」，中國航母還是傳統動力，後面要有補給艦供應燃料，中國補給艦是2萬噸，可以應付3、4天，自然跑不遠，當然現在解放軍新增補給艦，噸位數更大，可以跑更遠，不過中國航母終究是傳統動力，後勤負擔很重，反觀美軍都是先進的核子動力。

從「噸位」、「動力」到「艦載機數量」，還要看艦載機的飛機起降型態。

他說，美軍採用先進的蒸氣彈射，遠勝於中國航母的滑躍式起飛，後者靠自己動力起飛，飛機載重不能太重，戰機若想飛遠一點，多掛燃料就要少掛彈藥，取捨兩難，美國航母沒有這個問題，還可以維持24小時起降，美艦還配有預警機，中國航母沒有固定預警機，只有靠直昇機，範圍約150公里，美國航母的預警機，偵測可達500、600公里，等於美國大老遠先看到中國航母動向。

▲ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

亓樂義指出，現在美軍負責太平洋的艦隊，分別是第三艦隊與第七艦隊，第七艦隊就在日本，第三艦隊是在太平洋東部及北部海域，不過2015年第三艦隊已經把重心前推到西太平洋，研判美國可能重新恢復第一艦隊，因為美軍執行印太戰略，不能靠第七艦隊來防衛，要延伸到台海與南海，可能鞭長莫及，

他認為，美國第一艦隊在1973年2月1日正式除役，由第三艦隊接替，若重新恢復，就是從第三艦隊抽出任務編組，可行性最高，不可能從地中海或歐洲抽離，事實上，目前第三艦隊的四艘航母包括：尼米茲號、卡爾文森號、羅斯福、史坦尼斯號，加上第七艦隊的雷根號，五艘航母強化第一島鏈的防禦。

▲ 大陸解放軍075型兩棲攻擊艦。（圖／翻攝 環球時報）

至於，中國解放軍日前在海南三亞啟用三艘艦艇，分別為，094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦以及075型兩棲攻擊艦海南艦，可以跟美軍相抗衡？

亓樂義認為，中國核子潛艦是可以發射巨浪2型，遠距離長程導彈，是有威懾效果，不過潛艇也要潛到第一島鏈之外，也要面對美軍全球部署與美日安保的反制，當然中國原本判斷射程遠的導彈，可以打到第一島鏈外的美軍基地，美國會退出第一島鏈，結果美國並未往後退，反而加強第一島鏈駐防。

▲日前，大陸官媒公布「遼寧號」在台海周邊訓練畫面。（圖／翻攝自央視軍事）

他分析，中國的常規飛彈還不能打到美國本土，美軍不會配合往後退，反而會加強跟第一島鏈的亞洲國家合作，部署導彈，代表美軍常規飛彈就能覆蓋中國本土，可以打到中國的本土，雖然美軍沖繩海軍陸戰隊撤到關島，人員調離，但是美國中程飛彈還是會繼續部署印太地區，想壓制中國，美軍必須在中國前緣先飛彈部署。

亓樂義指出，美中軍事對抗會持續下去，一旦美軍恢復第一艦隊，加上部署中程飛彈，會在第一島鏈找基地或合作夥伴，台灣會不會變成美軍基地？美軍態度當然「能夠放最好」，只是政治風險最大，光美艦停泊台灣港口，就會被當成嚴重干預中國內政，怎樣維持台海平衡？考驗美中與兩岸關係。